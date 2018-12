“Hace 6 años a estas horas no podía creerlo, de verdad q no amiga, pero tú nos dejaste recuerdos tristes! Aquí después de tu concierto en McAllen, en mi casa cenando y luego entrando de puntillas a ver a mis hijos ya dormidos…. gracias x ser tan buena onda conmigo cuando muchos me daban la espalda, te quiero”, dijo la Trevi en este cariñoso mensaje de recuerdo a la fallecida Jenni Rivera.