La romántica sorpresa con la que Gabriel Soto recibió a Irina Baeva Tras un mes viviendo en Qatar por motivos de trabajo, la actriz rusa está de regreso en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Irina Baeva Irina Baeva y Gabriel Soto | Credit: EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images La aventura profesional de Irina Baeva en Qatar llegó a su fin. Tras un mes viviendo en territorio árabe por motivos de trabajo, la actriz rusa, quien ha participado en exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Vino el amor y Soltero con hijas, está de regreso en México. Al llegar a su hogar, la intérprete de 30 años, quien cuenta con casi 4 millones de seguidores en la red social Instagram, se encontró con una hermosa sorpresa que no se esperaba: la casa en la que convive con Gabriel Soto en Ciudad de México estaba repleta de globos y arreglos flores. El artífice de la sorpresa obviamente fue su pareja, quien quiso tener este hermoso detalle con ella debido a que su cumpleaños había sido recientemente y no lo habían podido celebrar juntos. Soto Irina Baeva y Gabriel Soto en un evento en febrero de 2022 | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Irina no dudó en presumir este martes de la sorpresa a través de sus historias de Instagram. "No les conté en estos días porque el jet lag, mis maletas, pendientes... no me lo permitieron, pero llegué a la casa y lo que me esperaba…", comenzó compartiendo la actriz. Irina Baeva Credit: Instagram Irina Baeva Irina Baeva Credit: Instagram Irina Baeva "No podía de lo bonito", aseveró Baeva. Irina Baeva Credit: Instagram Irina Baeva "La más afortunada de tenerte a mi lado mi amor", agregó junto a otra de las imágenes que publicó en Instagram y en la que se puede apreciar lo hermoso que quedó todo. Irina Baeva Credit: Instagram Irina Baeva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta nueva muestra de amor de Gabriel a Irina echa por tierra los rumores que apuntaban a una posible separación de la pareja ya que, a juzgar por las imágenes y mensajes que compartió Baeva, todo parece indicar que su noviazgo marcha a las mil maravillas. ¡Qué viva el amor!

