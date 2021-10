La responsable del éxito del chef José Andrés El célebre chef español asegura que no sería quien es sin alguien muy especial a su lado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien el chef José Andrés es quien da la cara ante los esfuerzos de ayuda que ha liderado durante momentos difíciles e históricos que se han vivido últimamente, su éxito, asegura él, se lo debe a una importante mujer que ha sido clave para que continuar su misión: su esposa Patricia Fernández de la Cruz. Sin ella, admite José Andrés, no hubiese podido recaudar más de $150 millones para ayudar a alimentar a las víctimas del terrible terremoto en Haití, y a la Guardia Nacional durante los disturbios en el Capitolio, entre otras causas. "Es importante tener una buena red familiar", comentó el chef a People. "Mi esposa es, digo, no sé quien me la envió, pero estoy seguro que es un Dios de cualquier religión". Su trabajo con la ONG World Central Kitchen, con la que compartió este año el prestigioso premio Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021, así como sus obligaciones en sus propios restaurantes, lo ausentan con bastante frecuencia de su casa en Maryland, por lo que su esposa ha desarrollado un nivel de comprensión bastante sano para su matrimonio de más de 26 años. "Cuando José está en casa, después de unos días es como, ¿cuándo es tu próximo viaje? Y cuando se va, es como que, ¿cuándo va a regresar? Porque cuando no está mi casa está silenciosa. Y luego cuando regresa es bastante divertido. Pero sí necesito reorganizarme", cuenta Fernández entre risas. "Es totalmente la sal de mi vida. Hace mi vida más sabrosa. También hace mi vida más loca". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DC Mayor Muriel Bowser And Chef Jose Andres Observe 19th Anniversary Of September 11th Attacks José Andrés junto a miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York | Credit: Paul Morigi/Getty Images Más ahora que el reconocido español se asoció con la empresa Adobe para promover cómo el programa Adobe Acrobat DC puede ayudar a los propietarios de restaurantes en sus negocios. Andrés, asegura que su éxito empresarial y filantrópico se lo debe a su mentalidad. "Realmente no trabajo, solo vivo, y creo que todos necesitamos ser más así", dijo. "No deberíamos de pensar en el trabajo como trabajo, pero entiendo que soy un tipo afortunado en ese sentido". Con la nueva tecnología de la empresa, Andrés asegura que su vida se ha vuelto mucho más fácil, ya que ahora puede encargarse de todos los documentos y proyectos desde cualquier parte del mundo. José Andrés y su esposa Patricia Fernández de la Cruz en la Gala de Times José Andrés y su esposa Patricia Fernández de la Cruz | Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Time ¿Cómo se describe en este momento de su vida? "Me veo un poco como Forrest Gump [la película protagonizada por Tom Hanks], una de mis películas favoritas. Me gusta surfear, hago submarinismo, he estado en submarinos en el fondo del océano. He estado viendo las estrellas con mi telescopio. Sé un poco de todo y no soy bueno en nada, pero eso funciona".

