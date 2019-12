La relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez de nuevo en la mira. ¿Qué está pasando? La pareja no posó en la alfombra roja y se mostró algo distante durante el estreno de la nueva película del actor, En brazos de un asesino. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que iniciaran su relación hace ya quince años, los rumores de separación han revoloteado sobre ellos. William Levy y Elizabeth Gutiérrez han tenido sus altas y bajas como todas las parejas, pero al final siempre han seguido para adelante y luchado por el bienestar de su familia. De nuevo, la sombra de la duda azota su relación. El actor presentaba su nueva película como productor, En brazos de un asesino, un momento único para acudir con su mujer y posar ante todos en la alfombra roja. Pero no fue así, llegó solo y al ser interrogado sobre Elizabeth respondió con el rostro serio: “Creo que viene al rato, no sé”. Así fue, la empresaria llegó después por su lado y ambos se sentaron en lugares diferentes. Las alarmas saltaron de inmediato al ver la falta de complicidad y comunicación entre ellos. Entraron por separado y se fueron por separado. Ni una imagen ni un saludo, al menos ante las cámaras. Eso no significa nada, pero es cierto que ha dado que pensar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la exitosa presentación, ambos celebraron el estreno de la película en el restaurante del actor donde se les vio con un grupo de amigos invitados. Tampoco posaron juntos y acaramelados, pero sí disfrutaron de la velada, de la buena música y de los éxitos. Quizás ser siempre el centro de todas las miradas les haya enseñado a mantener su relación en la más absoluta intimidad y dejar los besos y cariños para el calor del hogar. De lo que no hay dudas es que la carrera de William va viento en popa y goza de su mejor momento. El actor triunfa como empresario, actor y ahora productor con este maravilloso thriller ya en cines. ¡Felicidades siempre! Advertisement

