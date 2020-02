La maravillosa conexión de Rodner Figueroa con su madre Recordamos la estrecha relación que tenía el fashionista venezolano Rodner Figueroa con su madre Eucaris Rigual Delgado. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Rodner Figueroa recién reveló que su madre Eucaris Rigual Delgado falleció, dejándole un gran vacío al fashionista venezolano. El presentador ganador de un Emmy siempre habló con mucho amor sobre su madre, resaltando lo mucho que significaba para él. Ella fue un gran apoyo cuando él fue despedido de Univision después de ser criticado por los comentarios que hizo en El gordo y la flaca sobre la exprimera dama Michelle Obama. Uno de los momentos más dolorosos, según él, fue hablarle a su madre sobre su despido, pero tanto ella como su pareja Ernesto Mathies, respaldaron a Rodner en ese momento difícil. Eucaris también celebró cada logro de su hijo, como su triunfal regreso a la televisión hispana en Al Rojo Vivo con María Celeste. Rodner publicó una foto en Instagram la pasada navidad en su casa en Miami compartiendo con sus seres queridos y dando gracias por la presencia de su madre. “Agradecido de que mi mamá está con nosotros en familia está Navidad. Felices también de pasar la Navidad con mi sobrino que vino de Argentina para estar con su abuela!”, escribió. El presentador siempre le rindió tributo a su madre en Instagram, compartiendo fotos del recuerdo de su niñez en Venezuela. También celebró el cumpleaños de su madre en septiembre, dedicándole el mensaje: “Contra todo pronóstico celebraste tu cumpleaños número 84 y no nos cabe la alegría en el corazón”. El año pasado Rodner compartió un mensaje en Instagram hablando de la crisis de salud de su mamá. “Luego de haber estado siete semanas hospitalizada con muchos altibajos ya está recuperándose ahora en la comodidad de su hogar”, escribió, agradeciendo las oraciones de sus seguidores. “Fueron semanas muy duras que puso a prueba nuestra fé y que nos unió más como familia”. La felicitó el Día de Las Madres, llamándola su “persona favorita”. Rodner siempre mostró una gran admiración por su madre, quien fue jueza de la corte suprema de justicia en Venezuela y lo acompañó a galas de su fundación I Love Venezuela y varias alfombras rojas. “Noble corazón y espíritu fuerte, esa es mi mamá”, escribió en Instagram junto a una foto de Eucaris en su juventud. Que en paz descanse. Advertisement

Close Share options

Close View image La maravillosa conexión de Rodner Figueroa con su madre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.