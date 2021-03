Close

¡Doble sorpresa! Regalan tiernos cachorritos a la reina Isabel II A solo días de que se transmita una explosiva entrevista con Meghan y Harry y con su marido en el hospital, la reina recibe un lindo consuelo por partida doble. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La reina Isabel II no está pasando por sus mejores momentos. En un par de días se transmitirá por televisión la que se espera sea una explosiva entrevista con su nieto, el príncipe Harry, y su mujer Meghan Markle, que fue concedida a Oprah Winfrey. Esta suerge en medio de una investigación en palacio pra responder a supuestas acusaciones en contra de Meghan por supuesto bullying en contra de antiguos empleados suyos. Por si esto fuera poco, su marido, el príncipe Felipe, de 99 años, acaba de salir del quirófano de una delicada intervención cardíaca. Dentro de todos estos contratiempos su Majestad ha recibido un tierno regalo: dos cachorritos raza corgi, justo el tipo de mascotas que por décadas han vivido a su lado en el Castillo de Windsor. Los canes llegan a palacio a solo meses de que falleciera Vulcan, el adorado corgi que acompañó a la reina desde 2007 y que murió a fines de diciembre. Por el momento se desconoce si los cachorritos son macho o hembra. "Es impensable que la reina estuviera sin alguno de sus corgis. Se siente como si fuera la Torre de Londres, pero sin sus cuervos", explicó una fuente al diario The Sun, que reportó la noticia. "[Los perritos] han estado con ella solo un par de semanas, pero dicen que son adorables y han hecho del castillo su hogar". El último perrito que le quedaba a la reina se llama Candy y se pensaba que la monarca ya no quería tener más mascotas. Especialmente porque en palacio se consideraba un peligro que llegara a tropezarse con uno de sus perros y porque al parecer no quería dejar a niguna mascota después de su muerte, según explica People. Image zoom Credit: Anwar Hussein/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es la primera vez que la reina tiene corgis que no sean descendientes directos de su primer can de dicha raza: Susan, el histórico perrito que fue un regalo de sus padres en ocasión de su 18 cumpleaños, en 1944. Los perros corgi son nativos de Gran Bretaña. Se consideran como una de las razas caninas más antiguas del país y por siglos se han desempeñado como perros pastor.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Doble sorpresa! Regalan tiernos cachorritos a la reina Isabel II

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.