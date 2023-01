Hasta la reina Letizia reacciona a la nueva canción de Shakira El tema de la colombiana en el que expone su ruptura con Gerard Piqué continúa acaparando los primeros lugares en las listas de popularidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El litigio que mantienen Shakira y Gerard Piqué no ha dejado a nadie indiferente. Incluso la reina Letizia parece estar bastante enterada de los detalles de la ruptura del astro del fútbol y la colombiana, ¿habrá escuchado el nuevo tema? Durante la inauguración de la feria internacional de turismo en Madrid, la esposa del rey Felipe fue cuestionada sobre la controversial canción que le ha dado la vuelta al mundo y que colocó a la artista en la posición número uno en las listas de popularidad. Con la discreción que la caracteriza, la reina enmudeció ante las preguntas, al mismo tiempo que soltó una pícara sonrisa dejando entrever que no es para nada ajena al tema más debatido del momento, según el diario El Mundo. Después de todo, Letizia ha demostrado estar al tanto de la cultura general, elogiando el trabajo de Kate del Castillo en la serie La reina del sur, en un evento reciente en Los Ángeles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reina Letizia Reina Letizia | Credit: Mezcalent Los reyes no son ajenos a la música de Shakira, ya que, según el diario, asistieron a un concierto que la colombiana ofreció hace unos 10 años en el Palacio de los Deportes de Madrid. Su presencia fue el centro de atención tras ser captados besándose en plena presentación. Ahora, tratándose de una de sus cantautoras favoritas, bien se podría especular que Letizia se mantiene al tanto de la vida – y problemas – amorosa de la protagonista de "BZRP Session 53".

