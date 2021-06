La reina Letizia de España no se avergüenza de sus canas La esposa del rey Felipe VI mostró su cabellera al natural, uniéndose a un buen número de celebridades que no han podido visitar a su peluquero por el confinamiento y han apostado por un look más natural. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El confinamiento por la pandemia obligó a millones de mujeres a alejarse del salón de belleza y la reina Letizia de España no fue la excepción. La reina de 48 años, que generalmente presume una hermosa cabellera café con lucecitas doradas, ahora acepta y abraza su pelo sin tintes completamente al natural. Durante la confirmación de la princesa Leonor el pasado 28 de mayo, la reina se dejó ver con un sencillo peinado que dejó al descubierto su abundante cabello blanco hasta la raíz. Al parecer, la también madre de la infanta Sofía se ha adaptado a una nueva rutina de belleza debido a las restricciones impuestas por la covid-19, que ha mantenido los spas de belleza cerrados durante la estricta cuarentena que se siguió en España durante largos meses. Con esta nueva modalidad, Letizia se une a millones de madres – famosas y no famosas - alrededor del mundo que han pasado meses sin visitar a su peluquero favorito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Queen Letizia of Spain Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Como en el caso de otro miembro de la realeza, Kate Middleton, quien no sólo no pudo realizar su sencilla - pero usual - rutina de belleza durante la pandemia, sino que tuvo que agregar una nueva habilidad a sus labores de mamá: estilista de sus hijos. "Como padres, tenemos los elementos diarios de ser padres, pero supongo que, durante el confinamiento, tuvimos que agregar nuevas labores que otros en nuestra comunidad o en nuestras vidas, nos hubieran ayudado a realizar", comentó Middleton, según People. "Yo me he convertido en peluquera durante este confinamiento, para el horror de mis hijos". Queen Letizia of Spain Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Afortunadamente para el príncipe George, de 7 años; la princesa Carlota, de 6; y el príncipe Louis, de 3, el mundo empieza a volver a la normalidad y muy pronto podrían recibir el corte deseado a manos de una profesional.

