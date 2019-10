La Reina Isabel ya no se sube a un avión. ¿Sabes por qué? Parece ser que a la Princesa Beatriz le gustaría celebrar su próxima boda en Italia, aunque terminará casándose en Inglaterra. ¿El motivo? La Reina no vuela y aquí te contamos su razón de peso. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuentan que a la Princesa Beatriz de Inglaterra, recientemente comprometida con Edo Mapelli Mozzi, le gustaría casarse en Italia, lugar de origen de su apuesto y multimillonario prometido. La realidad es que eso no será posible y ¿sabes por qué? Porque su abuela, la Reina Isabel tendría que volar hasta allí y eso no va a suceder. Image zoom Jeff J Mitchell/Getty Images La longeva Reina Isabel, quien no toma un vuelo desde el año 2015 en el que se desplazó desde Malta, lleva más de sesenta años de reinado así que podemos hacernos una idea de la cantidad de horas de vuelo que lleva encima esta entrañable y admirada dama. Al volver de aquel último viaje en avión, parece ser que su majestad dijo ¡basta! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Chris Jackson/Getty Images Ahora, a sus estupendos noventa y tres años, después de haber recorrido un universo durante su larga vida, es muy lógico que quiera que sus desplazamientos sean lo más sencillos posibles y que, si tiene que haber fiesta familiar, todo quede cerca de casa. Image zoom Getty Images Para desplazarse en Inglaterra, la Reina Isabel es fan de los trenes: las carreteras pasan a un segundo lugar. Aunque esta mujer parece incombustible, tiene sentido que después de haber viajado más que nadie en el planeta se piense todo más de una vez cuando está muy cerca de cumplir cien años. Image zoom Getty Images La Reina Madre vivió hasta los 101 años así que, como dicen los británicos, ¡larga vida a la reina! Pero en cuanto a aviones se refiere, ni uno más. Advertisement

