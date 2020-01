La reina Isabel y Melania Trump entre las "top 10" más admiradas Ya salieron a la luz los resultados de las mujeres más admiradas en los Estados Unidos y, además de estar entre las diez primeras, te contamos el nuevo e insólito récord que alcanzó la reina Isabel II: ¡La monarca más longeva es un ícono que no conoce fronteras!. Michelle Obama encabeza la lista, seguida muy de cerca por la primera dama, Melania Trump. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Vuelve a celebrarse la lista de las personas más admiradas en los Estados Unidos durante 2019 por la compañía Gullps, famosa empresa que desde el año 1935 es conocida por sus confiables encuestas de opinión pública realizadas alrededor del mundo. Image zoom Gracias a este listado, hemos descubierto a las diez mujeres que despiertan más admiración entre los estadounidenses y ¿quién creen que aparece entre ellas y bate todos los récords por haber aparecido entre las top 10 más que ninguna otra mujer desde que la encuesta existe? La mismísima Isabel II, reina de Inglaterra, ¡cincuenta y una vez a lo largo de los años, ni más ni menos!. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom ¿La ganadora de este año? La popular Michelle Obama, esposa del expresidente de los Estados Unidos Barack Obama, una admirable mujer que sigue muy presente en el corazón de los americanos. Su esposo encabezada también la lista de los hombres más admirados, eso sí, en un empate con el actual presidente Donald Trump. Image zoom Después de Michelle Obama, aparece en segundo lugar entre las mujeres alguien controvertido que confronta pasiones, la atractiva primera dama de los Estados Unidos Melania Trump, cuyos estilismos son comentados alrededor del mundo. Image zoom En cuanto a las demás féminas, los restantes nombres triunfadores son Oprah Winfrey, Hillary Clinton, la jovencísima Greta Thunberg, Nancy Pelosi, la juez Ruth Bader Ginsburg, Elizabeth Warren, la alemana Angela Merkel y la embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley. Entre los hombres más admirados, ¡un latino logró estar entre los top 10!. ¿Sabes quién es? Image zoom Después de Obama y Trump, además del papa Francisco, los diez hombres más admirados de Estados Unidos son Jimmy Carter, Elon Musk, Bill Gates, Bernie Sanders, Adam Schiff, el Dalai Lama y Warren Buffet. Advertisement

