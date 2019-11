La reina Isabel y Donald Trump ¡Juntos otra vez en diciembre! La monarca recibirá al presidente de Estados Unidos y su esposa, Melania Trump, en una recepción en el Buckingham Palace. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Seis meses después de su primera visita al Reino Unido, la reina Isabel volverá a recibir a Melania y Donald Trump a principios de diciembre durante una recepción en el Buckingham Palace. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presidente de Estados Unidos y su esposa volverán al viejo continente del dos al cuatro de diciembre para un encuentro con los líderes de la NATO. Todavía no se sabe a ciencia cierta si algún hijo de Trump les acompañará en este viaje o si otros miembros de la realeza asistirán a la recepción en palacio. Image zoom Getty Images Entre sus hijos mayores, Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner, trabajan para la Casa Blanca; Donald Trump Jr. y Eric Trump se encargan de llevar los negocios de la familia, mientras que Tiffany Trump está estudiando leyes. Image zoom La última vez que Trump y su esposa Melania visitaron a la reina fue el pasado junio y el viaje estuvo rodeado de controversia mediática incluso en las calles, algo a lo que contribuyeron ciertas declaraciones del alcalde de Londres contra el presidente y unos comentarios de Trump acerca de Meghan Markle que a nadie pasaron desapercibidos. Image zoom Neil Mockford/GC Images; Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage Lo que sin duda siempre genera mucha expectación y ya estamos deseando ver son los estilismos de Melania Trump, de los que los medios, incluidos los internacionales, siempre se hacen eco. Image zoom Jeff Gilbert - WPA Pool/Getty Images Durante la reciente visita del presidente turco Erdogan y su esposa, Melania lució una abrigo de lana de un bonito color azul claro de Altuzarra y unos stilettos negros de Louboutin. Advertisement EDIT POST

