¡La reina Isabel podría abdicar en favor de Carlos en poco más de un año! A causa de los últimos acontecimientos en la familia real, parece que la reina está considerando dejar el trono por fin al heredero al cumplir los 95 años. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En el Reino Unido se especula con que la reina Isabel podría estar considerando el ceder el trono a su hijo el príncipe Carlos en unos dieciocho meses aproximadamente. ¿El motivo? La forma en la que dejó que el duque de Cornualles y el príncipe William encararan la situación de la caída fulminante del príncipe Andrés. Image zoom Getty Images La monarca cedería el trono a su hijo al cumplir 95, que es la misma edad en la que su esposo el príncipe Felipe se jubiló de sus obligaciones reales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Getty Images "Su majestad está muy consciente de su edad y quiere asegurarse de que cuando llegue el momento, la transición de la corona sea algo suave", dijo una fuente cercana al palacio. "La reina lo está pensando muy bien y cree que, de seguir viva a los 95, abdicará de una vez en favor de Carlos". La fuente de The Sun continuó: "Desde luego, los planes para que Charles sea por fin rey ya están definitivamente en camino". Image zoom (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images) La longeva reina tendría también la opción de no abdicar y, en el caso de tener problemas de salud, entonces un regente tomaría su puesto, se supone que el heredero, quien ya tiene 71 años. Prince Charles ya ocupó el puesto de la reina en muchas ocasiones, quien va bajando sus compromisos oficiales a medida que cumple años. Durante el 2018, mientras que ella cumplió con más de doscientos compromisos, Carlos ya se presentó en su nombre en más de 500. Image zoom Arthur Edwards - WPA Pool /Getty Images; Keystone/Getty Images; Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/Getty Images Al parecer, la intervención de su hijo mayor fue fundamental para la reina al lidiar con la caída del príncipe Andrés a raíz de su reciente y catastrófica entrevista televisiva acerca de su amistad con Jeffrey Epstein. El príncipe, que se encontraba en ese momento en Nueva Zelanda, le comunicó a la reina por teléfono que definitivamente "Andrés tenía que irse, era la única opción posible". Image zoom Gettty Images "El escándalo que rodea a su hermano le dio la oportunidad de tomar las riendas para demostrar que puede llevar la institución", dijo la fuente a The Sun. "Ningún individuo es más grande que la familia real. Ni si quiera un hijo de la reina como el príncipe Andrés, quien se dice que, encima, es su favorito. Charles entendió que tenía que actuar de forma rápida y decisiva como el futuro rey que va a ser. Incluso afirma que, a raíz de esto, ahora a Carlos se le llama en Londres el Rey Sombra. Image zoom Getty Images Estará por verse si el príncipe Andrés volverá a tomar relevancia en la familia una vez el caso Epstein termine de aclararse en Estados Unidos o si su amistada con el pedófilo haya terminado de forma irreversible con su carrera y para siempre. Advertisement

