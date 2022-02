La reina Isabel II lanza una fragancia para perros El perfume de la reina Isabel II promete ser el regalo perfecto para tu mascota. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para compartir un poco de los olores que percibe durante sus paseos costeros acompañada de sus caninos, la reina Isabel II lanzó al mercado un perfume para perros. Bajo el nombre Happy Hounds Dog Cologne, la fragancia promete un aroma almizclado con una rica esencia cítrica de bergamota, reportó el diario The Sun. El perfume es "unisex" y "de larga duración", y estará disponible en la tienda de regalos de la finca Sandringham en Norfolk, por la cantidad de alrededor de $13.53, según el diario. La tienda ya cuenta con una caja de regalos del mismo nombre, que incluye el champú para perros, varios huesos para jugar y un pequeño juguete de tela. "El regalo ideal para los amantes de los perros y sus amigos peludos", asegura la descripción de la caja en su sitio web. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN The Queen, Duke Of Edinburgh, Prince Of Wales & Duchess Of Cornwall Visit Poundbury Reina Isabel II | Credit: Photo by Samir Hussein/WireImage Durante su vida de adulto, la reina de 95 años se ha hecho acompañar de varios caninos que se han incorporado a la familia real. Desafortunadamente, en mayo del año pasado, se tuvo que despedir del pequeño Fergus, un perrito que le fue obsequiado mientras su fallecido esposo, el príncipe Felipe, se encontraba en el hospital. "Es todo muy triste", comentó una fuente a People. Según reportes, el canino pudo haber tomado el nombre del tío fallecido de la reina, Fergus Bowes-Lyon, quien falleció en 1915, en plena Primera Guerra Mundial en 1915. El segundo amigo peludo de la reina se llama Muick, por uno de sus lugares favoritos cerca del castillo Balmoral. La reina disfruta caminar con ellos alrededor del castillo de Windsor y se le vio pasear acompañada de sus mascotas tras la muerte de su esposo, en abril del 2021. Recientemente se reportó que la monarca no deseaba tener más mascotas, no solo por su seguridad física, sino porque no quería dejar ningún canino abandonado en caso de que algo le sucediese.

