La reina Isabel II odia una palabra que tiene que ver con Meghan Markle

Desde su llegada a la familia real británica, todo lo que hace y dice Meghan Markle se ha convertido en el punto de mira de todos, incluida la abuela de su marido el príncipe Harry. Y es que la reina Isabel II sigue muy de cerca todo lo que rodea a su familia, tan en voga en estos momentos en el que hay un nuevo bebé en camino.

Según apunta el diario Sunday Express la monarca, que ya lleva 66 años como reina, tiene sus manías como todos. Pero hay algo en concreto que no le gusta nada, bueno, en realidad es una palabra. A la madre del príncipe Carlos no le hace ninguna gracia el término ’embarazada’.

Entonces, ¿cómo llamar a ese estado tan normal en cualquier mujer? Pues según esta publicación ella prefiere que se usen otros términos más agradables como ‘en estado’ o ‘en camino’. Por eso ahora que Meghan espera un hijo los oíos le chirrían cada vez que escucha esa palabra.

A sus 92 tiene las cosas muy claras, sabe qué quiere y qué no. Por ejemplo, cuando se trata de asistir a sermones prefiere que su duración no sea mayor de 12 minutos, por el contrario, no parece sentirse muy cómoda. Tampoco soporta el mal gusto por las corbatas, es una amante de la elegancia y las buenas maneras.

Así lo constata U.S. Weekly, revista que también asegura que sus bisnietos George y Charlotte no irán a tomar el té con ella hasta que hayan aprendido los modales necesarios en la mesa para hacerlo. Por lo demás, es una mujer dicharachera y así pudimos verla con Meghan durante un evento público en el que ambas compartieron risas y una amigable charla.