La reina Isabel cancela fiesta por el 60 cumpleaños del príncipe Andrés By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ante los cambios que se suceden día tras día alrededor del escándalo del príncipe Andrés por culpa del caso Epstein, todo parece indicar que la carrera del duque de York está súbitamente terminada. Image zoom Getty Images Aunque esta semana se le vio cabalgando a su lado, la reina Isabel no perdona que su hijo pueda estar poniendo en peligro la institución monárquica y no escatima tiempo al tomar decisiones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Getty Images Después de una desafortunada entrevista que el príncipe concedió a la BBC hace unos días para tratar de lavar su imagen frente a las graves acusaciones que está recibiendo por su amistad con Epstein, las críticas no se hicieron esperar y la opinión pública terminó de posicionarse rotundamente en su contra. Image zoom Getty Images Digamos que al brindar la entrevista en lo que se supone un acto de buena fe para evitar males mayores, al príncipe Andrés le salió el tiro por la culata y los sucesos alrededor de él se precipitaron de forma catastrófica. Image zoom En una semana tuvo que renunciar a su cargo en la familia real, por lo que desaparecerá de los actos públicos; despedirse de su fundación, de su gente de confianza y ahora también se cancela la fiesta por su sesenta cumpleaños que se prometía grandiosa. Image zoom Un momento muy desgraciado sin duda es el que están viviendo sus hijas, especialmente cuando una de ellas, la princesa Beatriz, está planeando su inminente boda con el italiano Edo Mapelli Mozzi. Image zoom Todavía queda por ver si el príncipes Andrés declarará ante el FBI y según su implicación en el caso, podría incluso ser arrestado si viajara a los Estados Unidos. Advertisement

