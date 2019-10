¡La Reina Isabel busca asistente personal! Corre que se acaba el plazo Te contamos todo lo que necesitas saber para formar parte, aunque sea humildemente, de la historia. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Uno pensaría que la Reina de Inglaterra tiene millones de recursos para encontrar un buen asistente personal de confianza entre su círculo de personas más allegadas. Pero a juzgar por el último anuncio en LinkedIn propuesto por la monarca del que se hacen eco los medios europeos, parece que no. Image zoom Getty Images ¿Te imaginas como sería trabajar para esta legendaria mujer y entrar a formar parte de la historia? Sin duda, de película y si eres fan de series tipo Downton Abbey seguro habrás fantaseado alguna vez sobre ello. Si es así, entonces llegó tu momento y ¡corre!: la oferta de empleo se cierra en un par de días, el domingo 27. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Chris Jackson/Getty Images Asegúrate primero de cumplir con los requisitos. ¿Puedes viajar libremente? ¡Tendrás que acompañar a la Reina Isabel durante sus viajes alrededor del mundo! Además de llevarle su real agenda para llevar con orden todos sus compromisos. Mientras, en palacio, sólo trabajarás como los demás mortales, de lunes a viernes. Image zoom (Photo by Phil Noble - WPA Pool/Getty Images) Lo más importante desde luego es tu experiencia previa, así que si no tienes unas referencias importantes que aseguren tu gran valía en un puesto similar, tus posibilidades disminuyen de gran manera. Otras necesidades del puesto son "carácter calmado y muy organizado" y "buena capacidad de comunicación para tratar con gente de todos los niveles". Image zoom Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage Desde luego, no dudamos que la Reina recibirá miles de currículums pero nunca digas nunca jamás. ¿Por qué no intentarlo? Eso sí: tenemos un consejo para darte y te decimos exactamente qué no tienes que decir para quedar excluido inmediatamente. Image zoom Getty Images "Soy fan de la familia real" o "Es un sueño para mí" hará que tu resume acabe inmediatamente en la papelera. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡La Reina Isabel busca asistente personal! Corre que se acaba el plazo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.