Niurka Marcos criticó el físico de la actriz Lis Vega y ahora ella reacciona a sus fuertes comentarios. La tensión entre las actrices cubanas sigue creciendo. A principios de noviembre, Niurka dijo sobre la nueva imagen de Lis Vega tras recurrir a procedimientos estéticos: "A mí lejos de criticarla, me da pena ajena… Yo me hice y me vale madre, pero son menores que yo y se ven bien estiradas".

La vedette cubana no paró ahí y arremetió contra su compatriota: "A ver, Lis Vega va a los programas de televisión con unos lentes de este tamaño. ¿Para qué te operaste? ¿Pa' taparte la jeta? No, esas son cosas que evidentemente son el resultado de una mala decisión, de un problema de autoestima grave".

Image zoom Mezcalent.com; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images

Lis Vega recién reaccionó a estas críticas sin perder el control. "Qué puedo esperar de Niurka, yo la respeto a ella, me parece estar 15 años atrás escuchando que alguien habla mal de mí", dijo Vega. "Si yo me hago o no me hago no es problema de ella ni de nadie y su opinión no me importa porque si no, no saldría a la calle".

La cubana dijo sobre rellenarse los labios: "A mí me gusta, uno siempre tiene que buscar cómo se ve, a mí me encantaba tener los labios carnosos, yo tenía una cicatriz aquí de una caída en el teatro y yo quería que la cicatriz no se me viera y fue complicado, estoy feliz con mis labios".

Lorena Herrera también criticó a colegas que se someten a ‘demasiadas' cirugías plásticas. "No se están viendo al espejo que ya se ven mal, se ven feas, se ven falsas, pero es una enfermedad, es una enfermedad que debe de tratarse con un psicólogo", dijo la actriz mexicana.

Vega también reaccionó al comentario de Herrera, bromeando: "pero no les importe lo que hago yo con mi vida, y sí estoy enfermísima, muy enferma". Lis Vega aseguró sentirse bien consigo misma. "Déjenme con mis locuras, si yo no le hago daño a nadie con mis locuras, es mi cuerpo, son mis decisiones, es mi vida, diviértanse con mi música, con mi baile, con mi actuación, con mi arte", enfatizó.