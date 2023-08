La sorprendente razón por la que Mariana Seoane se niega a trabajar con Ninel Conde Mariana Seoane causó sorpresa al revelar que no quiere compartir proyectos profesionales con Ninel Conde ¿por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con casi tres décadas de carrera profesional, Mariana Seoane ha trabajado en televisión y teatro con diversos actores. Si bien se ha caracterizado por ser una persona tranquila y de buen trato con sus colegas, no ha estado exenta de controversias y ahora, desató una nueva al asegurar que existe una famosa con la que compartió escena, pero no le gustaría volver a trabajar, se trata de Ninel Conde y explica la razón. "Porque no tengo química. Ya en su momento trabajamos juntas [Ninel Conde y yo] en algún proyecto como actrices y la verdad no, no tengo química con ella", reveló Seoane a los medios de comunicación. "No estoy hablando mal de nadie; la respeto, me parece una mujer espectacular y lleva una carrera padrísima también, pero para que yo haga una colaboración se necesita tener química con el artista, yo no tengo nada de química con ella". Cuando la intérprete de "Me equivoqué" fue cuestionada por las críticas que El bombón asesino recibió tras cantar el tema "Sálvame" de RBD, la famosa dejó claro que no tiene interés en expresar alguna opinión en contra de su colega. Aseguró que no trabajaría con Ninel Conde por la misma razón que no lo haría con cualquier otra persona. Mariana Seoane y Ninel Conde Credit: Victor Chavez/Getty Images/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No tengo nada que hablar de ella precisamente", advirtió. "Le deseo lo mejor del mundo pero simplemente no tengo química con ella y yo no voy a hacer jamás, sea mujer o sea hombre, una colaboración con alguien con quien yo no tenga química. Esa es la realidad". Mariana Seoane dejó claro que no busca conflicto con ningún colega y solo le interesa dedicarse a sus proyectos profesionales.

