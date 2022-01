La razón por la que Natalia Jiménez no quiere tener más hijos La cantante española explica por qué no tendrá más hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de despedir el año con el especial México de mi corazón (Univision), al aire por Estados Unidos, acompañada de Banda MS, Gerardo Ortiz, Ana Bárbara y Joss Favela; Natalia Jiménez compartió tres rituales de la buena suerte que siempre realiza al empezar un nuevo año. "Abro todas las puertas de la cocina y de la casa para que entre lo que tiene que entrar y salga lo que tiene que salir, y luego también soy de las que cuando ya tocan las campanas, pues darle el 'saltito' para delante ¿no? Que es una tontería, y escribir", dijo. "Me gusta escribir lo que conseguí durante el año y luego también pues pedir para el siguiente en una cartita; entonces la cartita la guardo, la pongo en el refri y la estoy viendo todo el año así de 'no te olvides que querías esto', entonces estoy ahí todo el día viéndolo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La española afirmó que después de un sonado divorcio de Daniel Trueba, volvería a dar el sí. ¿Te volverías a casar? "Pues sí hombre, digo sí, claro que sí, sí me dejo", reveló entre risas. ¿Y tendrías más hijos? The 20th Annual Latin GRAMMY Awards - Red Carpet "Eso ya sí que no. O sea, ya con 40 está cañón. O sea, si con 34 tuve a la mía [Alessandra, de 5 años] y lo sentí como que me había pasado un tren por encima, ¡imagínate ahora! ¡No, no, no, no! ¡No qué va!, estoy muy bien".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La razón por la que Natalia Jiménez no quiere tener más hijos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.