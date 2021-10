La verdadera razón por la que a Lorena Herrera no le gusta decir su edad

Lorena Herrera no le da importancia a la edad, aunque prefiere no hablar del tema.

Lorena Herrera recordó la vez en que casi se desnuda completamente en una película, y aunque había aceptado la propuesta al estar muy motivada por su publirrelacionista, bastaron unas horas después para que se arrepintiera.

"Me querían para un desnudo y me dijo [mi manager]: '¡Sí, nenita te van a pagar mucho más!, y que no sé cuanto'; yo estaba bien chavita y firmé el contrato. Cuando llegué a mi casa y pensé '¿qué hice?, ¡un desnudo!, ¡no, cómo!'", dijo a MezcalTV.

"Lloré toda la noche, fui, hablé con mi mamá y me dijo '¡no, nena eso no!', me sentí muy mal de lo que había hecho, pero como que me sentía muy responsable porque ya había firmado un contrato y me dijo mi mamá '¡no, de ninguna forma! si tú no quieres hacerlo, no lo vas a hacer'.

Lorena Herrera por que no habla de su edad Lorena Herrera en octubre 2021 | Credit: Mezcalent

"Y entonces le hablé a [mi manager] y le dije que yo no iba a hacer ese desnudo para nada, y rompimos el contrato y ya no".

Las películas de Lorena Herrera

La mexicana está orgullosa de las películas en las que participó en sus inicios, pero aclaró que ella hizo principalmente "sexy comedias" y no de "Ficheras".

"Las comedias donde salíamos con ligueritos, ropita interior, y estaban los comediantes y éramos muy sexys y muy monas, ya no eran 'Las Ficheras'.

Lorena Herrera Credit: Mezcalent

"Si es lo que hizo uno, pues uno lo hizo y ya no puedes tapar el sol con un dedo; ni modo, lo hecho hecho está. Y yo, la verdad, todas esas películas que hice, las "sexI-comedias" y las películas de narcotraficantes y todo eso, me encantan, tienen un estilo muy particular, muy mexicano. Yo las veo y me divierten, me río mucho, estoy orgullosa de haberlas hecho".

Prefiere no hablar de su edad...

Lorena no le da importancia a la edad, aunque prefiere no hablar del tema.

"Yo puedo tener 80 años, pero si físicamente me veo de 45 y tengo la actitud de 45, tengo 45".

Lorena Herrera Credit: Mezcalent

"Yo nunca digo mi edad porque no me gusta hablar de mi edad. Me da igual, porque sí me la han aumentado, entonces por eso digo que me da igual. Si piensan que tengo 70 (años), tengo 70, si piensas que tengo 50 ó 40, los que quieras, de los que me ves así estoy bien.