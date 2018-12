El ultraprivado Chef James comparte amorosa foto navideña con su prometida y alborota Instagram

El ultraprivado Chef James compartió una postal navideña en Instagram donde aparece con su prometida Russel Conde y con sus mascotas. “El verdadero concepto de familia es cuando esta compañía hace que nada tenga más valor que estar juntos”, dice su amoroso mensaje junto a la foto, que lo muestra con su pareja vestidos con camisas rojas combinadas, con un arbolito navideño de fondo y con sus bulldogs franceses Mango Bulli y Coco Bulli.

El venezolano de 29 años lleva 12 años de relación con su compatriota, con quien espera pronto llegar al altar. “Gracias por hacer de nuestro hogar el que siempre soñé. Los amo con toda mi alma”, le contestó su futura esposa en Instagram. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. ¡Por Dios, que bella esa familia”, comentó una. “Hermosa foto familiar. Feliz navidad”, le deseó otra. “Mujer afortunada: hombre guapo que cocina y ama los perros”, opinó una fanática del chef.

Russel Conde defendió a su pareja cuando fue temporalmente suspendido de Telemundo tras gesto que muchos consideraron racista. “Somos de los que creemos que la felicidad no se publica, se vive, pero hoy siento la necesidad de gritarle al mundo entero que comparto mi vida con un ser maravilloso, el que me enseña que no hay nada imposible de lograr en este mundo, que con disciplina, determinación y pasión somos capaces de sobrepasar nuestras propias expectativas. Un ser que da el todo por sus seres queridos, noble, buen amigo, de buen corazón, sin maldad ni racismo en su corazón. Lamentablemente nos regimos en un mundo con doble moral donde prevalece la ‘política correcta’”, escribió ella en Instagram en junio.

(Instagram/@chefjames)

La pareja se ha mantenido unida en las buenas y en las malas, y en esta postal navideña se respira la paz y amor que viven en esta etapa. ¡Felicidades!