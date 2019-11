La profunda depresión de James Middleton, hermano de Kate El joven varón de los Middleton, asegura que pensó en el suicidio en una entrevista desgarradora By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print James Middleton, el hermano de Kate Middleton, habla de su reciente depresión como nunca antes. En una entrevista para The Telegraph el atractivo soltero de oro, quien por cierto pronto dejará de serlo, abrió su corazón para contar en profundidad sus problemas de salud mental, en los que incluyó desde la dislexia y el ADD hasta los devastadores momentos donde contempló la idea del suicidio. El joven, recientemente prometido con Alizee Thevenet, explicó así el motivo de la entrevista: “Quiero hablar de la depresión, porque siento que mi experiencia puede ayudar a otras personas que estén sufriendo ahora mismo de ella. Recuerden que la salud mental es cosa de todos y está bien hablar de ello. Es más, hacerlo fue mi primer paso hacia la recuperación”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy quiso agradecer con una nueva foto junto a su prometida el enorme apoyo que está recibiendo estos días a raíz de sus valientes declaraciones. “Hoy quiero darles las gracias. Gracia por el increíble apoyo que me están mostrando a raíz de hablar públicamente acerca de mi enfermedad: la depresión. Si contestara personalmente a todas las personas que me escriben, sería un trabajo a tiempo completo. Pero sepan que estoy increíblemente movido por todos sus mensajes y las historias que me comparten. Por ello, me decido a compartir nuestra primera foto de familia”, dice con simpatía rodeado de los perros que tanto aman ella y su estilosa novia. Después confiesa: “No hace tanto olvidé por completo lo que era reír con auténtica felicidad. Hoy no tengo que disimular con una falsa sonrisa”. “No estoy curado de mi depresión, no creo que uno se cure por completo. Pero si aprendí las armas para mantenerla bajo control, y cuido día a día de mi salud mental igual que hago con la salud física. Y recuerden, como un sabio dijo un día: “La vida es el camino que te lleva a tu destino, no tu destino”. Desde que anunciara su compromiso, la boda de James y Alizee promete ser una de las más sonadas del año próximo, sin olvidar otra de tintes reales, la de la princesa Beatriz con Edo. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image La profunda depresión de James Middleton, hermano de Kate

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.