¡La princesa Leonor causa sensación en su discurso en 4 idiomas! La Princesa Leonor dejó boquiabierto a medio mundo en un segundo gran debut después de los Premios Princesa de Asturias: el de los Premios Princesa de Girona celebrados ayer en Barcelona, al que llegó arropada por sus papás y su hermana en medio de estrictas medidas de seguridad. Image zoom Getty Images Siempre bajo la mirada atenta de su mamá, la Reina Letizia, y el semblante que porta siempre a su lado su orgulloso papá, la Princesa Leonor mostró un aplomo casi impensable para su edad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Princesa Leonor La Reina Letizia decidió acudir de negro, mientras que la heredera al trono español iba con un look muy llamativo de total red. Guapísima, con su cabello ondeado y usando por primera vez mascara en los ojos y gloss en los labios a sus catorce años, impactó durante su discurso. Image zoom Getty Images "Desde bien pequeñas, a mi hermana, la infanta Sofía, y a mí, nuestros padres nos han hablado de Girona y de Cataluña con mucho afecto. Y gracias a ellos, sabemos muchas cosas de la historia y la cultura catalana", dijo Leonor en un momento difícil para la ciudad condal después de los recientes altercados e incluyendo a su vez un gesto hacia su hermana pequeña presente junto a ella en el acto. Image zoom Getty Images Pero lo que provocó una admiración verdaderamente sincera fue su facilidad con los idiomas y con qué nivel alternó el castellano, el catalán, el árabe y el inglés. Image zoom Getty Images Al finalizar, la ovación fue de tal calibre que su mismo papá, el Rey de España, al final se vio obligado a pedir que cesaran los aplausos. Image zoom Getty Images Está claro que la inteligencia, el saber estar y el encanto natural que desprende esta joven adolescente va ganando puntos día a día. Image zoom Getty Images Sin duda, sus papás están realizando un gran trabajo mientras ven crecer en casa a la heredera de la corona española.

