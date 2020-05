¡La princesa Charlotte cumple arriesgada misión al cumplir cinco añitos y hay fotos que lo demuestran! Con nuevas fotos tomadas por su mamá Kate Middleton, la pequeña princesita repartió comida entre los afectados por la cuarentena de la pandemia del coronavirus para conmemorar su quinto cumpleaños el día dos de mayo. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque cumple solo cinco añitos este sábado dos de mayo, la princesa Charlotte ya atiende sus deberes como miembro de la realeza. Sus orgullosos papas, Kate Middleton y el príncipe William, publicaron nuevas fotos de su hijita quien reparte con alegría bolsas de comida entre los afectados por la cuarentena del coronavirus. Image zoom Duquesa de Cambridge “El duque y la duquesa de Cambridge están encantados de compartir cuatro fotos nuevas de la princesa Charlotte ante su quinto cumpleaños”, comunicaron desde el palacio el viernes 1 de mayo. “Las fotos fueron tomadas en abril por la duquesa en Sandringham, donde la familia ayudó a empacar y repartir paquetes de comida para los pensionistas aislados”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Duquesa de Cambridge La pequeña y sus papás se ofrecieron voluntarios para repartir víveres entres los ancianos que viven cerca de su casa de campo, Anmer Hall en Norfolk, donde pasan la cuarentena. En las fotos puede verse cómo la princesa Charlotte llama a las puertas de los vecinos mientras entrega los paquetes con la pasta que preparó el día anterior con su mamá, Kate Middleton, y que al parecer ellas mismas cocinaron, según aseguró una fuente a la anglosajona People. Image zoom Duquesa de Cambridge Además, la esposa del príncipe William compartió un precioso retrato de la pequeña donde mira directamente a la cámara con una sonrisa en la que se puede apreciar el extraordinario parecido... ¡Con la reina de Inglaterra! Image zoom Duquesa de Cambridge El pasado miércoles William y Kate celebraron su noveno aniversario de casados y el día 23 fue el segundo cumpleaños del benjamín de la casa. ¿Sabías que a la princesita Charlotte le llaman Lottie entre sus familiares y amigos?

