La prestigiosa autora Elena Poniatowska confiesa que fue violada por el escritor Juan José Arreola y que la dejó embarazada El terrible episodio, del que siempre hubo sospechas, ha sido descrito por la literata en uno de los capítulos de su última novela, El amante polaco. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En unos tiempos donde se han hecho públicos los abusos de reconocidos cineastas a un buen grupo de actrices, ahora es la prestigiosa escritora Elena Poniatowska quien ha alzado la voz para contar un terrible abuso del que fue víctima en sus años de juventud. La premio Cervantes ha confesado que fue violada por el fallecido escritor mexicano Juan José Arreola en 1954 cuando ella era su alumna. Un abuso que tuvo consecuencias, Elena se quedó embarazada de su primer hijo. La literata de 87 años ha plasmado este duro episodio de su vida en su última novela El amante polaco con unas palabras que lo dicen todo. “Estoy sola. No sé qué es el amor. Lo que me ha sucedido. El catre, la amenaza, el ataque nada tiene que ver con lo que leí en los libros”, ha escrito. En una entrevista al periódico mexicano Excelsior ha admitido que era un secreto a voces en la época. “Ya se sabía, muchos lo saben. Pero no hay que decirlo, para qué. Arreola era un adulto, un hombre casado con tres hijos, 20 años mayor que yo”, expresó. “Él usaba su capacidad de convencer, de ser muy seductor para hacerle daño a la gente”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tema ha vuelto a ver la luz tras la presentación de la novela el pasado 5 de diciembre en la Feria Internacional de Libros de Guadalajara. Como era de esperar la familia de Arreola ha reaccionado a estas declaraciones escribiendo un comunicado donde muestran una gran disconformidad con las acusaciones recibidas por el escritor. “El tiempo parece haber afectado a la memoria (nos rehusamos a creer que se trate de vender libros). De cualquier manera, es una lástima que el querido Juan José no esté aquí para desahogar su derecho de audiencia”, decía el escrito. Elena no ha podido quedarse callada ante esas declaraciones y ha respondido respetuosa pero contundente. “El silencio y el respeto del que habla la familia Arreola han sido de mi familia y míos durante 64 años”. Ahí queda. Advertisement

