La inesperada pregunta de Alaïa a Toni Costa que tomó por sorpresa al bailarín La expareja de Adamari López quiso compartir el tierno momento a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa y su hija Alaïa siempre han tenido una relación muy especial. Separado de la carismática conductora puertorriqueña Adamari López desde hace varios meses, el bailarín español está más presente que nunca en la vida de la pequeña de 6 años. Como sucedía cuando vivían juntos en la misma casa, el también instructor de Zumba se encarga de llevar todas las mañanas a su princesa a su escuela, un trayecto que el bailarín disfruta mucho hacer diariamente y en el que padre e hija tienen conversaciones muy tiernas. Este jueves, sin ir más lejos, Alaïa sorprendió a su progenitor con una inesperada pregunta que el bailarín no se esperaba y que refleja la complicidad que existe entre ambos. El propio Toni quiso compartir la anécdota con todos sus seguidores a través de su perfil de Instagram, donde está a punto de superar los 2 millones de seguidores. "Cómo está creciendo mi princesa Alaïa. Les voy a contar algo que acaba de pasar mientras la llevaba a la escuela y que me dejó así", comenzó compartiendo el ex de Adamari. "Me pregunta Alaïa: '¿Papá qué es lo que más te gusta en tu vida?'". Toni Costa Toni Costa y su hija Alaia | Credit: Instagram Toni Costa El bailarín, que siempre ha tenido claro que lo más importante para él es el bienestar de la niña, reconoció que se quedó 'parado' ya que no esperaba que le fuera a hacer esa pregunta. "Bueno, le contesto que lo que más me gusta en mi vida es estar con ella. Y dice: '¡Papi, sabía que ibas a decir eso de verdad!' Le contesto diciéndole que la amo", relató. A lo que Alaïa le respondió: "Y yo papi". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tierno momento entre padre e hija enterneció por completo las redes sociales. "Ustedes tienen un vínculo muy especial", no tardó en comentar una seguidora de Toni."¡Qué corazón tan bello y noble tiene Alaïa! Me encanta verlos juntos, eres el mejor padre", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que no tardaron en inundar su publicación.

