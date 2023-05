Meghan Markle y el príncipe Harry involucrados en una persecución "casi catastrófica" con los paparazzi Voceros de la NYPD se pronuncian sobre la supuesta persecución que sufrieron los duques de Sussex. "La verdad es no pasó nada", afirma el taxista que los transportó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Meghan Markle y el príncipe Harry se vieron involucrados la noche de este martes en una persecución "casi catastrófica a manos de un grupo de paparazzi sumamente agresivos" en Nueva York. Así lo confirmó este miércoles un vocero de los duques de Sussex a People. "Anoche el duque y la duquesa de Sussex y [Doria] Ragland [madre de Meghan Markle] se vieron involucrados en esta persecución sin tregua", se afirma. "Duró aproximadamente dos horas, resultó en varios conatos de choque con otros conductores en el camino, [con] transeúntes y con dos agentes de la [policía de la Ciudad de Nueva York] NYPD". "A pesar de que ambos son figuras públicas con cierto nivel de interés para el público, esto no debería ocurrir a riesgo de la seguridad de ninguna persona", añadió el vocero de Meghan y Harry. La policía de la Ciudad de Nueva York ofreció en un comunicado su versión de los hechos. "La tarde del martes 16 de mayo la NYPD brindó asistencia al equipo de seguridad privado para proteger al duque y la duquesa de Sussex", se dijo por medio del comunicado emitido la tarde de este miércoles y obtenido por PEOPLE. "Había un nutrido grupo de reporteros que hicieron la transportación complicada. El duque y la duquesa de Sussex arribaron a su destino y no se informo de colisiones, citaciones, heridas o arrestos al respecto". Por su parte, alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, criticó la actuación de los paparazzi. "Está claro que la prensa, [los] paparazzi, ellos buscan conseguir la mejor toma fotográfica, quieren conseguir la historia correcta, pero la seguridad pública es siempre lo principal", afirmó Adams. "Nueva York es distinta a otras ciudades. No deberías conducir a alta velocidad en ningún lugar, pero esta es una ciudad densamente poblada. No creo que haya muchos de nosotros que no recordemos cómo murió la madre de Harry y lo horrible que es perder a un peatón en persecuciones de este tipo". Sukhcharn Singh, un chofer de taxi, contó a la agencia Associated Press que un agente de seguridad lo paró y entonces se subieron a su carro Harry, Meghan y la madre de ella. "Yo no sé si a eso se le puede llamar persecución", afirmó Singh. "La verdad es no pasó nada". El príncipe Harry y Meghan Markle en la gala Ms. Foundation 2023, donde se entregaron los Women of Vision Awards: Celebrating Generations of Progress & Power, y que fue llevada a cabo en el Ziegfield Ballroom de Manhattan: Príncipe Harry y Meghan Markle Credit: Kevin Mazur/Getty Images Ms. Foundation for Women SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo al vocero de los duques de Sussex el martes por la noche se produjo una "persecución sin tregua", que duró "aproximadamente dos horas". "Resultó en varios conatos de choque con otros conductores en el camino, [con] transeúntes y con dos agentes de la [policía de la Ciudad de Nueva York] NYPD", afirmó dicha fuente. Los hechos habrían ocurrido después de que la pareja se uniera a Doria Ragland, madre de la actriz californiana, para acudir a la gala Ms. Foundation 2023, donde se entregaron los Women of Vision Awards: Celebrating Generations of Progress & Power.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Meghan Markle y el príncipe Harry involucrados en una persecución "casi catastrófica" con los paparazzi

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.