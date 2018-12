Lo que sabemos del futuro esposo de Francisca Lachapel

Francisca Lachapel va rumbo al altar. La presentadora dominicana de Despierta América (Univision) anunció emocionada en Instagram que está comprometida para casarse. Fue durante sus fabulosas vacaciones en Dubai que le dijo “sí, quiero” a su pareja. “¡Díos mío! Qué maravilloso has sido conmigo. Mi corazón está lleno de agradecimiento. Gracias por traer a mi vida al hombre más bueno, generoso, que siente tanto amor por ti, que me cuida como nadie, me apoya en todo y al que amo con todo mi corazón”, dice su post en redes sociales.

¿Pero quién es el afortunado que será su futuro esposo? Sabemos que es italiano aunque la ex reina de Nuestra Belleza Latina no ha revelado su identidad. La también actriz y locutora de 29 años dice haber encontrado a su alma gemela. “Me entiende, me comprende. La relación va viento en popa, esperando, dándole chance a que crezca más, a que venga el matrimonio, a que vengan los hijos y todas esas cosas. Estoy muy completa en ese sentido”, dijo a People en Español.

Instagram/Francisca Lachapel

Si bien algunos la han criticado por no divulgar el rostro o nombre de su amado, la dominicana dijo a People en Español sobre mantener su relación amorosa privada: “Yo quería compartirles que estaba en un momento de tranquilidad emocional, de felicidad, de que estaba enamorada. Era como decirles ‘mira no solo lo que pasa en mi vida son cosas que me hacen llorar. También hay cosas que me hacen sentir feliz, especial y estoy en una relación’. Pero nada iba a ir más allá de eso. Solamente que ahora hay estos comentarios muchas veces malintencionados de ‘lo está escondiendo’. Yo no lo estoy escondiendo”. Esperamos ansiosos ver sus primeras fotos juntos. ¡Felicidades Francisca!