La nueva vida de Ana Patricia Gámez tras salir de la televisión ¿Cómo es la vida de Ana Patricia Gámez alejada de las cámaras de Univision? ¡Mira sus fotos y lo que nos contó en exclusiva! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gámez disfruta una nueva etapa en su vida tras su salida de Univision. La antigua copresentadora de Despierta América y del reality show Enamorándonos habló en exclusiva con People en Español sobre su decisión de alejarse por un tiempo de la televisión para enfocarse en sus hijos y sus otros proyectos laborales. Gámez, de 33 años, nos confesó: "No fue tan fácil tomar esta decisión, lo hablé muchísimo con mi esposo, con mis jefes, con mi compañero de trabajo. No fue fácil, pero estoy segura que va a ser lo mejor porque me nace del corazón y sé que el tiempo que voy a pasar con mis hijos va a ser espectacular". Hace unos días compartió esta foto con sus hijos Giulietta y Gael cerca del mar en Miami. "La mamá y sus pollitos", dice su tierno mensaje. También ha pasado tiempo de calidad con su mamá. "Se me reinició la vida", comentó junto a esta foto abrazada a su madre. Más allá de seguir trabajando en su podcast Ana Patricia sin filtro y en su tienda de ropa online Beaushion Boutique, la empresaria está disfrutando tiempo de calidad con sus seres queridos. "Siempre estoy llena de metas que me puedan impulsar a ser una mejor persona, una de mis prioridades es pasar más tiempo con mi familia y poder disfrutar de la niñez de mis hijos", nos dijo Gámez, quien figura entre "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español este año. "El balance yo lo veo como un mito, para mí es necesario hacer pausas y analizar a qué área de mi vida no le estoy dedicando el tiempo justo y necesario", añadió. Sus más recientes publicaciones en redes sociales reflejan que siente paz tras tomar esta decisión laboral. "Absolutamente nada es permanente, aprende a vivir, a disfrutar y a navegar tus olas", escribió la exreina de Nuestra Belleza Latina junto a estas fotos en el mar. Gámez también compartió este críptico mensaje: "A veces toca agacharse para entrar en la foto, pero nunca agaches tu persona para tratar de encajar en un lugar". "Siempre he hecho las cosas de una forma correcta, sin faltar a mis principios, valores o creencias", aseguró a People en Español. "Siguiendo mis instintos y lo que me dice el corazón".

