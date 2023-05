Los últimos dos meses han dado un vuelco al día a día de Galilea Montijo. Si su agenda estaba organizada para actividades de tres, hoy la mexicana está abriéndose paso para romper una rutina de más de una década. "Antes siempre elegía primero a mi familia. A la hora de la actuación, por ejemplo, tener un trabajo y actuar llevaba mucho tiempo, no podía, [pero] probablemente ahora como mujer tengo más tiempo de hacer muchas cosas", confiesa Montijo, de 49 años, que en marzo anunció que tras once años de matrimonio se separaba del político mexicano Fernando Reina Iglesias, de 45 años, y padre de su hijo Mateo, de 11. "[Hoy] me voy a cines, a restaurantes o sencillamente [estoy] tirada en la cama [para] ver mis series, ver películas", dice. "Lo que tengo ahora es tiempo de sobra".

Para conocerse más a sí misma y a compartir con seres queridos que se han convertido en su roca durante esta transición. "He tenido más tiempo sobre todo para reencontrarme con amigos y amigas que no veía, que es parte importante de la vida", dice. "Luego te metes tanto en la casa, trabajo, la pareja… Me he sentido muy apapachada, esa parte de energía que te inyecta la familia es energía que le vas invirtiendo a tu persona", agrega la tapatía quien recientemente viajó a su ciudad natal para celebrar el cumpleaños de su madre. "No sé qué haría sin ellos. La gente me demuestra su cariño, no pregunta, no juzgan, están ahí para mí. Si les hablo en la madrugada [para charlar] cuento con mucha gente; ha sido maravilloso darme cuenta de lo mucho que me quiere mi familia y mis amigos".

No solo en ellos es que la presentadora ha encontrado consuelo para asimilar su separación. "Estoy muy agradecida por tener trabajo todos los días, en estos momentos en el trabajo me estoy refugiando que es algo que amo. No puedo encerrarme en casa", acepta la artista que además se ha apoyado en terapeutas. "Siempre he creído que la terapia es un diccionario que tenemos los seres humanos porque muchas veces te hacen ver otras cosas, se vuelven como tu conciencia de alguna manera".

Y es que la realidad detrás de esa sonrisa que Montijo presume en eventos como Los Latin American Music Awards o todas las mañanas conduciendo el programa Hoy (Televisa), hay un torbellino interno. "Te puedo decir que me siento como en una montaña rusa de emociones. Nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y tan doloroso. Cambia tu vida por completo, cambia tu rutina por completo", asegura. "Un día estás bien, dos no, tres no, una semana dices ya pasó y otra vez vuelves. Pero creo que te hace madurar. No lo veo como un fracaso en mi vida. Tengo algo maravilloso que son nuestros hijos. No lo veo como un fracaso, al contrario, creo que es parte de madurar como mujer, mamá, como ser humano".

De hecho, Montijo mantiene una excelente relación con Claudio y Alexis, los hijos mayores del guerrerense. "Sé que lo más importante para los dos [Fer y para mí] son nuestros hijos. Y digo hijos porque él sabe y ellos saben que, para mí, toda la vida van ser mis hijos también y van a contar conmigo para toda la vida y son hermanos de mi hijo, y se aman y se adoran y yo los adoro y sé que vamos a estar bien", expresa Montijo, quien no hace eco de los dimes y diretes que giran en torno a su separación, entre ellos, una supuesta infidelidad de parte de Reina. "Si te casas hay rumores, si te separas hay rumores. Para la gente lo extraño es no verte pelear... si no hay sombrerazos aquí, los que ganan son nuestros hijos". Y agrega tajante: "Es el papá de mi hijo y no tengo absolutamente nada malo que hablar de él; solo lo que a mí me corresponde, que es el padre de mi hijo".

Tan amigable ha sido la separación —tras aceptar que la pandemia los hizo darse cuenta que ya no funcionaban como marido y mujer— que la pareja se ha organizado para estar presentes en la vida de su hijo. "Alexis y Claudio, que son los hijos más grandes de Fer, ya habían pasado por ese proceso [de separación de sus padres. Mi hijo] Mateo [lo trabaja] con terapia, por supuesto, y claro que es doloroso para todos. Dejamos de tener esta rutina o ciertas cosas que hacíamos juntos, pero saben que por separado van a contar con cada uno de nosotros", dice Montijo, quien se irá de viaje próximamente con Mateo, Alexis, Claudio y la madre de los hermanos mayores de su hijo. "Mateo está toda la semana conmigo y con su papá; yo a veces voy a verlo. Estamos muy pendientes de Mateo. Si algo tenemos claro es que lo primero son nuestros hijos".

Y en el caso de Montijo, su carrera profesional también tiene un rol estelar en su vida. Además de tener en puerta jugosos proyectos en México, la tapatía continúa con su tienda en línea de ropa LatinGal Boutique y no descarta la posibilidad de abrirse camino en Estados Unidos. "En este momento, como mujer primero quiero estar bien. Es un proceso de meses o de años, no sé qué va a pasar mañana, pero como mujer estoy muy metida en mi trabajo", acota. "No es que antes no pudiera, pero sí habían cosas que tenía que elegir y siempre elegía primero a mi familia. Me gustaría regresar a actuar".

De esos planes y su nueva vida, la mexicana habló con People en Español en exclusiva aquí.

Galilea Montijo Credit: Foto: Uriel Santana @urielsantanafoto; Peinado: Jorge Beltran @jorgebeltranhair; Maquillaje: Alfonso Waithsman @waithsman; Estilista: Marco Corral @stylist_marcocorral; Asistente de el estilista: Montserrat Miranda; Vestuario: Raquel Orozco; Anillos: Bimba y Lola; Cadena: Dangelo para Step On Fashion; Tenis: Adolfo Domínguez; Produccion: @shaktiprod

"Me siento como en una montaña rusa de emociones. Nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y tan doloroso. Cambia tu vida por completo, cambia tu rutina por completo" — galilea montijo

¿Cómo está Galilea Montijo como profesional?

Han pasado muchas cosas este año, muchas noticias. Ya llevo más de quince años con el matutino de Hoy en México. Muchas veces me gustaría tener más tiempo para poder hacer más cosas. Luego salen ciertas oportunidades no solo en México pero también estoy muy agradecida por tener trabajo todos los días. En estos momentos [es] en el trabajo que me estoy refugiando, que es algo que amo. No puedo encerrarme en casa.

Me gustaría tener más tiempo para hacer más cosas; estoy segura que vienen cosas padrísimas este año y próximamente se enterarán.

Ahora con tu nueva rutina, ¿cómo te sientes?

Pues, trabajo, hijo, casa. He tenido más tiempo sobre todo para reencontrarme con amigos y amigas que no veía, que es parte importante de la vida. Luego te metes tanto en la casa, trabajo, la pareja... Acabo de llegar del cumpleaños de mi mamá en Guadalajara. Vi a primos, sobrinos que no conocía y es padrísimo darte ese tiempo para reencontrarte con cosas o rutinas que no estaban dentro de ti.

Me he sentido muy apapachada. Esa parte de energía que te inyecta la familia, los amigos y de tener más tiempos para ti es energía que le vas invirtiendo a tu persona.

"Me he sentido muy apapachada. Esa parte de energía que te inyecta la familia, los amigos y de tener más tiempos para ti es energía que le vas invirtiendo a tu persona" — galilea montijo

Galilea Montijo Credit: Foto: Uriel Santana @urielsantanafoto; Peinado: Jorge Beltran @jorgebeltranhair; Maquillaje: Alfonso Waithsman @waithsman; Estilista: Marco Corral @stylist_marcocorral; Asistente de el estilista: Montserrat Miranda; Vestuario: Raquel Orozco; Anillos: Bimba y Lola; Cadena: Dangelo para Step On Fashion; Tenis: Adolfo Domínguez; Produccion: @shaktiprod

Tras tu separación tu familia te ha ayudado, pero, ¿cómo estás?

Estoy pasando como bien lo dices, sí, muchos lo llamaríamos duelo. Pero lo veo como esta parte de reconstruirme. Me siento en un sube y baja, unos días me siento bien, otros muy triste, otros muy sola por supuesto. Pero siempre he creído que la terapia es un diccionario que tenemos los seres humanos porque muchas veces te hacen ver otras cosas, se vuelven como tu conciencia de alguna manera. No ves cosas que son reales y te abren los ojos.

Te puedo decir que me siento como en una montaña rusa de emociones. Nunca pensé que un divircio fuera tan difícil y tan doloroso, a pesar de que ha sido un divorcio con todo el respeto y con dos adultos que sabemos que tenemos algo en común para toda la vida y a pesar de que hemos presumido de ser una pareja funcional. A pesar de todo esto, ha sido muy difícil, muy doloroso porque cambia tu vida por completo, cambia tu rutina por completo.

"Muchos lo llamaríamos duelo [a un divorcio]. Pero lo veo como esta parte de reconstruirme. Me siento en un sube y baja, unos días me siento bien, otros muy triste, otros muy sola por supuesto" — galilea montijo

Pero por otro lado, sé que lo más importante para los dos son nuestros hijos. Y digo hijos porque él sabe y ellos saben que para mí toda la vida van ser mis hijos también y van a contar conmigo para toda la vida y son hermanos de mi hijo —y se aman y se adoran y yo los adoro y sé que vamos a estar bien. Gracias a Dios no estamos con gritos ni sombrerazos porque eso no le sumaría nada al dolor que estamos pasando porque sí pasas por un dolor, sí pasas por un proceso difícil.

Es una montaña rusa de emociones, un día estás bien, dos no, tres no una semana dices ya pasó y otra vez vuelves. Pero creo que te hace madurar. No lo veo como un fracaso en mi vida. Tengo algo maravilloso que son nuestros hijos. No lo veo como un fracaso, al contrario, creo que es parte de madurar como mujer, mamá, como ser humano. También es parte de ser una persona clara en lo que quieres y en lo que no quieres, ser sincera, en esa parte de que ya no funcionamos como pareja pero vamos a seguir siendo socios [como] papá y mamá y amigos también. No mejores amigos pero sí como una persona importante para toda la vida. Es el papá de mi hijo y no tengo absolutamente nada malo que hablar de él, solo lo que a mí me corresponde que es el padre de mi hijo.

Galilea Montijo Credit: Foto: Uriel Santana @urielsantanafoto; Peinado: Jorge Beltran @jorgebeltranhair; Maquillaje: Alfonso Waithsman @waithsman; Estilista: Marco Corral @stylist_marcocorral; Asistente de el estilista: Montserrat Miranda; Vestuario: Raquel Orozco; Anillos: Bimba y Lola; Cadena: Dangelo para Step On Fashion; Tenis: Adolfo Domínguez; Produccion: @shaktiprod

"No lo veo como un fracaso en mi vida. Tengo algo maravilloso que son nuestros hijos. No lo veo como un fracaso, al contrario, creo que es parte de madurar como mujer, mamá, como ser humano" — galilea montijo

Han habido muchos rumores sobre las causas de tu separación, ¿qué nos puedes decir al respecto?

Si te casas hay rumores, si te separas hay rumores. Para la gente lo extraño es no verte pelear. Hay una parte en donde hay separaciones sobre todo llenas de respeto y gente madura y que sabemos que [es] lo más importante. Si no hay sombrerazos aquí los que ganan son nuestros hijos.

¿Cómo están tus hijos, sobre todo Mateo?

Están muy tristes, pero son unos niños bien maduros que saben que papá siempre va a estar, que yo con ellos siempre voy a estar, que vamos a compartir en cuanto educación, amor y en cuanto guía, que es lo más difícil en fechas especiales. Alexis y Claudio, que son los hijos más grandes de Fer, ya habían pasado por ese proceso [de separación de sus padres. Mi hijo] Mateo [lo está trabajando] con terapia por supuesto. Claro que es doloroso para todos. Dejamos de tener esta rutina o ciertas cosas que hacíamos juntos, pero saben que por separado van a contar con cada uno de nosotros.

Galilea Montijo foto personal Credit: Cortesía de Galilea Montijo

"Alexis y Claudio, que son los hijos más grandes de Fer, ya habían pasado por ese proceso [de separación de sus padres. Mii hijo] Mateo [lo está trabajando] con terapia por supuesto. Claro que es doloroso para todos" — galilea montijo

Dijiste que ahora sabes lo que quieres y lo que no quieres…

En este momento, como mujer primero quiero estar bien. Es un proceso de meses o de años. No sé qué va a pasar mañana, pero como mujer estoy muy metida en mi trabajo. No es que antes no pudiera pero sí habían cosas que tenía que elegir y siempre elegía primero a mi familia. A la hora de la actuación, por ejemplo, tener un trabajo y actuar llevaba mucho tiempo, no podía, [pero] probablemente ahora como mujer tengo más tiempo de hacer muchas cosas individualmente hablando. Me gustaría regresar a actuar, sigo teniendo trabajo, viene un proyecto padrísimo para mí.

Si antes hacía una hora de ejercicio, ahora hago dos. Si no está Mateo conmigo, me voy a cines, a restaurantes o sencillamente [estoy] tirada en la cama [para] ver mis series, ver películas. Lo que tengo ahora es tiempo de sobra.

Galilea Montijo Credit: Foto: Uriel Santana @urielsantanafoto; Peinado: Jorge Beltran @jorgebeltranhair; Maquillaje: Alfonso Waithsman @waithsman; Estilista: Marco Corral @stylist_marcocorral; Asistente de el estilista: Montserrat Miranda; Vestuario: Raquel Orozco; Anillos: Bimba y Lola; Cadena: Dangelo para Step On Fashion; Tenis: Adolfo Domínguez; Produccion: @shaktiprod

"En este momento, como mujer primero quiero estar bien. Es un proceso de meses o de años. No sé qué va a pasar mañana" — galilea montijo

¿Mateo está contigo toda la semana?

Sí, Mateo está toda la semana conmigo y con su papá. Yo a veces voy a verlo, estamos muy pendientes de Mateo. Si algo tenemos claro es que lo primero son nuestros hijos. Acabamos de armar un viaje con la mamá de los niños [hermanos mayores] y con Mateo; nos vamos a ir a un viaje que ya querían hacer. Estoy pues organizándoles a ellos esta parte de que vean que cambiaron cosas pero que si seguimos siendo esa familia.

¿Cómo te ha apoyado la familia y amigos?