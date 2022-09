La nueva aventura profesional de Angelique Boyer lejos de la actuación La protagonista de exitosas telenovelas como Vencer el pasado y Teresa acaba de hacer el lanzamiento de lo que supone para ella "el nacer de algo hermoso y natural". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angelique Boyer Angelique Boyer | Credit: Mezcalent Desde que en 2010 diera vida a Teresa Chávez en la exitosa telenovela Teresa, Angelique Boyer no ha dejado de protagonizar un melodrama tras otro, convirtiéndose en una de las actrices más exitosas y queridas de la pequeña pantalla. Ahora, en plena cúspide de su carrera, la intérprete de origen francés ha decidido emprender una nueva aventura profesional lejos de la actuación que la tiene muy emocionada y que no ha dudado en compartir a través de las redes sociales. La también heroína de inolvidables telenovelas como Abismo de pasión y Lo que la vida me robó acaba de lanzar al mercado su propia marca, Etérea 69, "nacida para conectar el cuerpo con la naturaleza. Creada por y para mujeres libres y amadas por su divinidad interior y exterior". "Etérea surge de una relación profunda con nuestra belleza, un vínculo con aquello que no podemos ver y tocar, solo sentir", explicó Boyer a través de su perfil de Instagram, donde supera los 14 millones de seguidores. "Etérea combina lo intangible de la vida (frecuentemente lo más hermoso y efímero) con la sensualidad femenina representada en el símbolo de Cáncer". Crisálida es el nombre que ha escogido para su primera colección derivada de esta marca, "una edición muy limitada" de bikinis que significa para ella "el nacer de algo hermoso y natural". "Etérea 69 ha nacido en manos del amor", aseveró la pareja de Sebastián Rulli, con quien protagonizó el año pasado la telenovela Vencer el pasado. "Me genera mucho entusiasmo y felicidad compartir con ustedes Crisálida, nuestra primera colección limitada de bikinis, como expresión de agradecimiento hacia todas esas mujeres hermosas que me han acompañado en este camino". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz de 34 años dijo sentirse conmovida y con el corazón lleno por todo el apoyo que ha recibido de sus seguidores desde que hiciera el lanzamiento de su tienda virtual. "Eres luz. Estás espectacular mi cielo. Felicidades por este nuevo logro en tu vida. Sé que será un éxito porque estás compartiendo tu esencia. Te amo y deseo lo mejor con Etérea", no tardó en felicitarla Rulli. ¡Puedes comprar su primera colección de bikinis aquí!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La nueva aventura profesional de Angelique Boyer lejos de la actuación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.