La novia de Nacho le sigue los pasos a Marlene Favela en su nuevo proyecto profesional Recuperada al cien por cien de su maternidad, Melany Mille adelanta cuál es su nueva ilusión empresarial que le tiene de lo más ocupada y entusiasmada. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hasta ahora el título de 'novia de Nacho' le ha perseguido, pero a Melany Mille no parece importarle mucho, está feliz y enamorada con la familia que ha formado junto al cantante tras la llegada de su princesa Mya. Con un nuevo y atractivo proyecto entre manos se empezará a hablar más de ella, de su espíritu emprendedor y de sus mil y un sueños profesionales que tiene por cumplir. Como hiciera Marlene Favela con éxito hace unos meses, la modelo venezolana está a punto de abrir su propia tienda online, de la que ya ha dado un adelanto. Aunque no ha avanzado todavía el material al que el público tendrá acceso, viendo sus últimas publicaciones en Instagram, todo apunta a que podría ser un espacio para la mujer donde la moda tiene un protagonismo especial. "El mar ha sido inspiración para lo que viene. Quiero que todas puedan disfrutar sus días, así como yo, con gran energía, siendo siempre lo que quieran ser...", dice el motivador mensaje junto a este video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otra de sus publicaciones luce un vestido muy original a la vez que cómodo que podría ser una de esas piezas para la mujer de hoy. "Versatilidad, comodidad, vestido", escribió sin dar más detalle. Su papel como mamá es su prioridad pero ahora que la pequeña empieza a crecer, la maniquí quiere retomar el trabajo y todas esas ilusiones que quedaron aparcadas para cumplir este sueño personal. De momento su proyecto sigue tejiéndose pero ya está casi listo. ¡Muchísima suerte en esta nueva etapa!

