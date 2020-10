¡La novia de Lupillo Rivera se piensa su relación por culpa de este momento con su suegra! Sucedió durante el fin de semana en una fiesta familiar. Lo que presenció la bella Giselle Soto entre la mamá de Jenni Rivera y su hijo le hizo recapacitar acerca de su noviazgo. Así lo expresó la joven de 25 años. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fue el pasado doce de septiembre cuando Lupillo Rivera sorprendió a sus seguidores con un video muy tierno junto a una linda pelirroja, tan romántico que podían verse las chispas saltando entre ellos. "Antes de que alguien más te lo cuente… Hoy quiero compartir con Vds. que me encuentro feliz, contento, pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella", escribió el hermano de Jenni Rivera en sus redes. "Amor, gracias por lo que has hecho en mí durante este tiempo, por tu sonrisa y tus abrazos en los momentos que más los necesito. Si es bella por fuera, por dentro es más", dijo muy enamorado para presentar a la nueva dueña de su corazón de forma oficial. La joven resultó ser Giselle Soto, quien a sus 25 años se derrite por el Toro del Corrido y así lo confirmó bajo la publicación: “Eres un rey que ha pasado por muchas cosas en su vida y aún te mantienes fuerte y asombroso como eres… Te seguiré amando más y más cada día hasta el fin del tiempo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este fin de semana la parejita tuvo fiesta donde estaba presente también Dona Rosa, la mamá de Lupillo, y Giselle les grabó en un íntimo instante familiar en el que madre e hijo bailaban juntos de lo más divertidos y felices. “El vínculo entre un hombre y su madre no tiene precio. Mi abuela siempre me dijo que vigilara cómo un hombre trata a su madre porque así es como te tratará a ti y ¡vaya, tenía razón!”, reflexionó la bella Soto acerca del tierno momento que captó con su cámara, pensando acerca de su relación. “Lupillo se ve feliz, felicidades mija”, comentó una de sus seguidoras. Y es que la pareja derrocha miel en las redes y es obvia la química que hay entre ellos. Una hermosa etapa la que les ha tocado vivir cuando el 2020 se aproxima a su fin.

