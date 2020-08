¡Novia de Bad Bunny aparece con tremendo anillo de compromiso y revoluciona las redes! ¿Están Bad Bunny y Gabriela Berlingeri comprometidos? Los fans de la pareja están convencidos de que la sortija que luce la novia del rapero confirma sus sospechas. ¿Tú qué opinas? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡El famoso rapero Bad Bunny podría haberse comprometido con su novia, la boricua Gabriela Lingering! Desaparecido del mapa desde el pasado mes de mayo, así sorprendió el exitoso puertorriqueño a sus fans con un último post en el que dijo sencillamente: “Bye, me fui”. Muy reservado además en lo que respecta a su vida privada, estos últimos meses solo apareció de forma esporádica en las redes de su novia, con quien lleva más de tres años de relación. La pareja ha estado pasando junta la cuarentena. Así hablaba el interprete de Te Boté acerca de lo fundamental en las relaciones: "Lo importante es ser siempre uno mismo, ser abierto y honesto porque cuando finges ser alguien que no eres, la relación no funcionará", aseguró en una entrevista con Entertainment Tonight. El video que tiene a todos sus fans con el “¡Dios mío!” en la boca, lo compartió Lingering es sus redes y aquí te lo mostramos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Grabado al parecer por el propio Conejo Malo mientras ambos escuchan música en el auto al atardecer, puede verse cómo ella luce un fantástico anillo, de los clásicos que se regalan en los compromisos. Bad Bunny se detiene incluso un momento en un plano más corto para presumir el anillo de su quizá prometida. El clip desató la imaginación de los fans, quienes inmediatamente inundaron el feed de emojis con sortijas y arrasaron con sus comentarios: “¡Se van a casar!”; “¡felicitaciones!”; “ella es tan sencilla que me atrevo a decir que es la correcta para que te cases”, comentaban los fans, uno tras otro. Aunque la pareja sigue sin pronunciarse al respecto, el video ya ha sido visto más de un millón de veces.

¡Novia de Bad Bunny aparece con tremendo anillo de compromiso y revoluciona las redes!

