La novia de Ari Behn, rota de dolor ante el suicidio del ex de la princesa “Lograré alcanzar mis metas, porque tú me hiciste pensar que podría...”. Así se expresó la actual novia del trágicamente fallecido Ari Behn, exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega, pocos días después de que su compañero se quitara la vida el día de Navidad. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Continúan las despedidas de Ari Behn, exmarido de Marta Luisa de Noruega, con quien estuvo casado durante catorce años. Después de conocerse la trágica noticia de la muerte del escritor, quien se quitó la vida el día de Navidad, las sucesivas muestras de cariño no han dejado de sucederse. Image zoom Después del divorcio de la princesa, ambos rehicieron sus vidas. Marta Luisa se enamoró de Durek Verrett, un chamán californiano, mientras que su exmarido empezó a salir con una amiga, la abogada Ebba Rysst Heilmann, trece años menor que él y según dicen su mejor apoyo para superar la depresión en la que quedó sumido tras su divorcio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Es ahora ella, Ebba Rysst, quien se pronunció en las redes después de la terrible pérdida de su pareja, con una foto del recuerdo en blanco y negro en la que ambos lucen sonrientes y divertidos. Image zoom “Eres una persona tan loca, bella, fuerte y compleja… Siempre estaré contigo, amado Ari y sé que me acompañarás el resto de mi vida. Cuidarás de mí y me animarás hasta que volvamos a vernos. Sé que me cuidaste hasta el fin. Estoy eternamente agradecida de sentirme tan cerca de ti… Siempre agradeceré que me dejaras cuidarte y sentir tu corazón latir cada noche de todos nuestros días. Tu corazón ahora descansa, pero siempre latirá con fuerza dentro de mí. Por suerte, sabías cuánto te amaba porque te lo decía a diario. Lograré hacer todo lo que prometí hacer, gracias a que tú me hiciste pensar que podría”. Image zoom “Gracias a todos los que se preocupan por mí. Estoy eternamente agradecida por todo su apoyo”, finalizó el mensaje la última novia del polémico artista, quien recientemente había declarado ser muy feliz con ella. El funeral de Ari Behn está previsto el próximo día tres de enero en la catedral de Oslo. Advertisement

