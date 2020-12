Close

¡La novia de Alejandro Sanz comparte su álbum de fotos y videos más románticos con el artista! Con motivo del 52 cumpleaños del cantante español, su pareja, Rachel Valdés, mostró por primera vez desde que su relación se hizo pública sus momento más cómplices. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Poco dados a publicar imágenes sobre su vida, en esta ocasión el motivo lo ameritaba. Rachel Valdés, la mujer que ha devuelto la sonrisa a Alejandro Sanz, utilizaba las redes para declararle su amor y felicitarle por todo lo alto por su 52 cumpleaños. Todo un álbum de fotos que incluyó videos de la pareja bailando salsa con una complicidad y un sentimiento que traspasa la pantalla. "Hoy celebro la vida, hoy celebro tu día. Feliz cumpleaños amor mío", le escribía la también artista contemporánea. En la playa, frente al árbol de navidad o visitando una galería de arte, son algunos de los momentos que quiso compartir en este día tan especial. El intérprete de éxitos como "Corazón partío" o "Mi persona favorita" le respondió con pura poesía, como la que él compone en cada una de sus canciones. "Amor mío. Cada segundo a tu lado merece la pena y es un regalo. Gracias por tu amor puro y bello. Te amo", escribió enamorado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rachel no fue la única en desearle lo mejor en este día. Otra mujer, su hija Manuela, hizo lo propio en su perfil de Instagram con otra declaración que desmontó a su padre. "Feliz vida al que me la dio. Te amo con locura", escribió la joven junto a una serie de fotos entrañables. Dos regalos para el cantante que son puro amor y el motor para seguir escribiendo canciones de otro tiempo. ¡Felicidades maestro!

