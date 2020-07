La nostálgica soledad de Lupita D'Alessio durante la pandemia del coronavirus La leyenda mexicana está triste y extraña demasiado a sus hijos y nietos durante la cuarentena. Este fue su conmovedor video. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La leyenda de la música mexicana Lupita D’Alessio compartió un conmovedor mensaje a causa del coronavirus. La interprete de éxitos como Inocente Pobre Amiga se encuentra alejada de su familia por culpa de la necesaria distancia social que vivimos estos días, algo que le causa mucho pesar. Image zoom “Quería compartirles esta tarde que me entra mucha nostalgia por mis hijos en esta pandemia. Mis hijos cada quien tiene su vida, tienen su historia y los de Alessio sabemos que si nos caemos, nos tenemos que levantar y tenemos que hacerlo”, decía en un sincero clip. “Me siento muy orgullosa por los buenos padres que salieron mis tres hijos. Pero los extraño con toda mi alma, los amo con todo mi corazón y siempre, siempre, contarán conmigo pase lo que pase. Soy su mamá, Dios les bendiga y se los quería compartir. Les extraño a Vds también”, aseguró para despedirse después de lanzar un beso. Unas horas después, preocupada por la escalada de la pandemia a nivel global, rogó a sus fans, especialmente a aquellos que todavía niegan la realidad mundial del coronavirus, que por favor se cuiden para terminar con esta situación cuanto antes. “Es muy triste la realidad que estamos viviendo con la COVID-19. Es una realidad lo que estamos viviendo y sí existe”, afirmó convincente. “Demasiados muertos en mi país, demasiados muertos en todas las naciones por este mal que nos aqueja. Pongámonos el cubre-bocas, no salgamos de casa, porque entonces no vamos a salir de esto. Yo se los pido. De verdad, es muy trágico lo que estamos viviendo. Cuidemos a nuestras familias, cuidemos a los demás y nos cuidamos nosotros. Les mando un beso, les amo con todo el corazón, y creamos que el COVID-19 sí es la realidad en este momento. Dios les bendiga”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muy unida a su familia, así celebró su 66 cumpleaños el pasado mes de marzo: Ojalá que verdaderamente pase pronto esta pesadilla de pandemia que tiene aisladas y temerosas a tantas personas de la tercera edad y sus familias alrededor del mundo. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image La nostálgica soledad de Lupita D'Alessio durante la pandemia del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.