La música grupera está de luto con esta muerte por el coronavirus Muere el cantante José Ángel Medina, líder y vocalista de la agrupación duranguense Patrulla 81. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El coronavirus cobra una víctima más dejando al mundo de la música regional mexicana de luto tras el fallecimiento del cantante José Ángel Medina, líder y vocalista de la agrupación duranguense Patrulla 81. Medina había ingresado a un hospital en Chihuahua, México, con síntomas de la COVID-19 el 30 de octubre. En ese momento, su familia reportó que se encontraba consciente y respirando con la ayuda de una mascarilla de oxígeno. A través de un comunicado de prensa, la familia pidió oración para su pronta recuperación. “El se encuentra estable y recibiendo tratamiento médico. No está entubado, sólo que sí está bajo de oxigenación. En ningún momento ha dejado de estar consciente”, escribió su hijo Ángel Filo Medina en sus redes sociales en octubre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desafortunadamente, a pesar de haber recibido atención médica, el cantante falleció este miércoles, según anunció su compañía disquera. “Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento del Señor José Ángel Medina, padre, amigo, compañero y líder de la agrupación Patrulla 81”, dice el anuncio. Tras la noticia, numerosos colegas ofrecieron sus condolencias a través de sus redes sociales, incluyendo quien fuera su competencia musical directa, Montéz de Durango. “Lamentamos profundamente la repentina muerte de nuestro amigo y grande exponente de la música duranguense ‘José Ángel Medina’. Expresamos nuestras condolencias a su hijo Filo Medina y toda su familia, al igual [que] a todos los fans de Patrulla 81”, publicó la agrupación en su cuenta de Instagram. "Descanse en paz una leyenda duranguense”. El popular cantante había dado positivo a la prueba de la COVID-19 a mediados de octubre. Aunque había estado estable recibiendo atención médica en su hogar, el 30 de octubre tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital por dificultades respiratorias. Desde entonces, su estado de salud había sido reportado como delicado. Descanse en paz.

