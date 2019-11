Esta es la mujer que ha sido un gran apoyo de Lorenzo Lazo tras la muerte de Edith González El viudo de la actriz cuenta con un grupo de amigos muy grande donde destaca Cristina Rivera Torres, un apoyo incondicional tras la pérdida de su esposa. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es discreto pero también sincero, por eso siempre que tiene que dar la cara o hablar de algo Lorenzo Lazo lo hace con la educación y caballerosidad que le caracterizan. El viudo de Edith González ha respondido sin reparo quién es Cristina Rivera Torres, la mujer con quien se le ha visto últimamente en una de sus salidas en sociedad. Antes de que salten las alarmas, el economista ha aclarado que es “una amiga”, además de un gran apoyo. Lo hacía para la revista mexicana Quién donde expresó cómo es su vida social en estos momentos. “Después de casi cinco meses de viudo y de estar alejado de eventos públicos, es una forma de ir retomando gradualmente las actividades”, confesó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También añadió que lo último que espera son rumores y especulaciones de algo que no es, especialmente porque todavía está en proceso de recuperación y asimilando la marcha de su gran amor. Es cierto que fue a los toros con la conocida socialité, pero nada más, sólo una salida de amigos. “Rumores siempre van a existir, no necesito desmentir a nadie. Quien haya vivido el dolor que he pasado podrá comprender mis sentimientos”, concluyó sinceramente. Advertisement EDIT POST

