El príncipe Harry reacciona a la muerte de su abuelo, el príncipe Felipe: ¿asistirá al funeral? "Gracias por tus servicio, se te extrañará mucho" es el contenido del escueto comunicado de Harry y Meghan Markle tras la muerte del esposo de la reina Isabel II este viernes a los 99 años. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El príncipe Harry se espera que regrese al palacio de Buckingham para asistir al funeral de su abuelo, el príncipe Felipe de Edimburgo, y unirse a su familia por primera vez desde su separación como miembro activo de la corona a principios del año pasado. "Harry era extremadamente cercano a su abuelo", comentó una fuente al New York Post. "El estará, por supuesto, ahí, sin importar cuán difícil sea la relación entre los [duques de] Sussex y la familia". La presencia de su esposa, Meghan Markle, es más incierta debido a su avanzado estado de embarazo. La exactriz se encuentra en el segundo trimestre de gestación y se espera que de a luz a una niña a principios de verano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja reaccionó con un escueto comunicado a la noticia de la muerte del abuelo del príncipe. "En memoria de su Alteza Real el duque de Edimburgo. 1921-2021", se lee en el mensaje colgado en el website Archwell de los duques de Sussex. "Gracias por tu servicio... se te extrañará mucho" La asistencia de Markle al funeral dependerá de las recomendaciones médicas, ya que el viaje de 12 horas desde California a Inglaterra podría ser un impedimento por mucho que Markle quiera estar al lado de su esposo, según la fuente del Post. Pero Harry, no se perdería los servicios fúnebres de su abuelo, por nada del mundo, agregó. Prince Harry y Prince Philip Image zoom Credit: Max Mumby/Pool/Indigo/Getty Images De realizar el viaje, este sería el primer encuentro de Harry con la familia real tras las explosivas declaraciones de la pareja a la presentadora Oprah Winfrey. En febrero, el príncipe aseguró que a pesar del distanciamiento con su familia, se mantenía en contacto con sus abuelos gracias a la tecnología. "Hemos hecho [llamadas por] Zoom varias veces", reveló en una entrevista con James Corden en el show Late Late Night (CBS). "Han visto a Archie corriendo alrededor". Se espera que todos los miembros de la familia real estén presentes durante las exequias fúnebres que se llevará a cabo en el palacio de Windsor, con un servicio religioso en la apilla de St. George, donde contrajeron matrimonio Harry y Meghan en el 2018.

