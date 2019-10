La modelo, y supuesta tercera en discordia, rompe el silencio y pide perdón públicamente a la esposa de Nacho La modelo Eli Tulián a quien señalan como posible culpable de la infidelidad en el matrimonio de Nacho e Inger Mendoza da su versión y pide disculpas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días recibíamos la triste noticia de la separación del cantante Nacho y su esposa Inger Mendoza. Ambos lo anunciaban en redes sociales con dos publicaciones de los más emotivas y respetuosas. Los motivos se quedaban para ellos por todo el amor y, sobre todo, los tres hijos en común que les mantendrán unidos de por vida. Aunque ellos dejaron zanjado el tema ahí, las redes no han tardado en señalar a Eli Tulián como una de las posibles causas de esta ruptura. Se trata de la modelo argentina que protagonizó el exótico y sensual video "Mi vida" del cantante venezolano, en el que las escenas románticas y besos de lo más creíbles hicieron levantar todas las sospechas a sus seguidores. Los insultos y las faltas de respeto a la joven no se hicieron esperar y desde España la maniquí ha querido poner un parón a las acusaciones de robamaridos y otros feos calificativos que está recibiendo. Lo ha hecho en esta entrevista exclusiva con el programa Al Rojo Vivo de María Celeste Arrarás donde además de limpiar su honra, también ha querido pedir perdón a la exmujer de Nacho. "No me lo tomo personal ni me siento identificada con ninguna de esas palabras feas que me dicen porque tengo la conciencia bien tranquila y la gente está juzgando sin saber lo que pasó en realidad y la realidad es que yo no he vuelto a ver a Nacho desde que terminamos de grabar los videos. No existe esa relación sentimental", ha aclarado tajante la modelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dicho esto, Eli quiso mandar este emotivo mensaje a Inger donde se sincera y le pide perdón. "Yo también tuve la suerte de ser educada en una familia unida con esos valores y entiendo que se puede estar sintiendo triste como publicó ella en un video. Yo le quiero pedir disculpas si en algún momento todo este proyecto con Nacho le causó un dolor que yo no haya sabido", expresó sincera. Con estas palabras deja zanjado el asunto y espera poder seguir adelante sin recibir más insultos ni acusaciones falsas con las que se ha sentido vejada y humillada. Advertisement

Close Share options

Close View image La modelo, y supuesta tercera en discordia, rompe el silencio y pide perdón públicamente a la esposa de Nacho

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.