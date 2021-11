La modelo Giulianna Ramírez pide un milagro para salvar su vida: "Oren por nosotros" La maniquí, madre de tres hijos, lucha por su vida tras padecer un cáncer de colon de grado 4. "Los doctores me han dicho aquí que no pueden hacer nada por mí". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Le diagnosticaron que tenía cáncer de colon hace dos años y desde entonces no ha cesado de luchar por su vida y la de sus tres hijos. Giulianna Ramirez no recibió precisamente un buen pronóstico. Los médicos la anunciaron que su enfermedad había alcanzado un grado 4 y las perspectivas no eran las mejores. A su severo diagnóstico se sumó algo peor, su negativa respuesta al tratamiento de quimioterapia. Una situación que, como ella misma ha contado, se divisa poco esperanzadora. "Los médicos aquí me han dicho que no pueden hacer nada por mí", explicó en sus redes. Desde sus redes sociales, sin perder jamás la esperanza, ha compartido su particular lucha. Sus tres hijos son su principal motor y la razón clave de aferrarse a la vida. "Esto es lo que estoy viviendo, pensando, respirando, por lo que estoy rezando, sufriendo. Esta es la razón por que que quiero seguir en la tierra. No tengo miedo a morir, solo me entristece el dolor que voy a dejar", escribió junto a esta imagen con sus grandes amores. En estos días Giulianna comunicaba que la quimioterapia no era una opción para ella, su cuerpo la rechaza y le hace más mal que bien, lo que reduce una posibilidad más de tratamiento. La modelo explicaba en este video que son varios los tumores que tiene, afectando, entre otros órganos, los pulmones y, por tanto, el sistema respiratorio, cada vez más afectado. A pesar de las malas noticias recibidas, Giulianna no se rinde y sigue esperando ese "milagro" para sanar. Aunque los doctores en Estados Unidos le han recomendado ir a un hospicio, ella sigue buscando soluciones y en estos días viajará a Tijuana para ver otras posibilidades. Giulianna Ramirez Giulianna Ramirez | Credit: IG/Giulianna Ramirez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque las expectativas médicas no son las mejores, su fe es inquebrantable. Sus hijos y seres queridos le dan la fuerza que necesita para seguir viendo ese rayito de luz. Lo que espera es que su experiencia sirva de lección a muchos y nunca retrasen las visitas al médico. "Por favor, háganse una colonoscopia, vivan sin estrés todo lo que puedan, ámense, coman cosas buenas para su cuerpo y su mente, tengan alegría, respiren y recuerden lo que es verdaderamente importante en la vida", concluyó su emotivo mensaje. Fuerza.

