Conoce la historia de la misteriosa desaparición del hermano de Ari Telch Jacobo Grinberg-Zylberbaum es un connotado científico mexicano que un día desapareció sin dejar rastro alguno; era hermano mayor de Ari Telch ¿qué le sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es poco conocido que Ari Telch tenía un hermano mayor, cuyo nombre era Jacobo Grinberg-Zylberbaum; hijo de otro matrimonio de su madre. Era un destacado científico neurológico que escribió 55 libros relacionados con la mente. Desapareció misteriosamente, el 8 de diciembre de 1994, justo cuando estaba por dar a conocer una de sus mayores investigaciones conocida como Teoría Sintérgica que cambiaría para siempre la forma en que se interpreta la realidad, según menciona un documental de History Channel. El actor habló de esto en una ocasión. "Lo adoro, para mí Jacobo fue una imagen paterna porque es hijo de un matrimonio previo de mi mamá", explicó, hace un tiempo, Telch al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Los extrañamos mucho. No sabemos si lo asesinaron, no sabemos si trascendió. No sabemos qué pasó". Ari Telch Credit: Ari Telch Instagram De acuerdo con el protagonista de la telenovela Mirada de mujer, hubo una investigación muy extensa. Incluso, se abrió en México una división especial para realizar las averiguaciones correspondientes, pero no se llegó a nada. Incluso, se ha mencionado que en su desaparición pudieron estar relacionadas agencias tan importantes como la CIA, el FBI o la NASA. Las teorías sobre lo ocurrido incluyen un asesinato e hipótesis tan curiosas como que fue abducido por alienígenas o se transportó a otro plano dimensional. Lo que es un hecho, es que no hay ninguna pista y el asunto ha sido archivado por las autoridades. Jacobo Grinberg Credit: Jacobo Grinberg.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No sigue abierto el caso. Se abrió una procuraduría especial para investigar su desaparición", explicó. "Se sabe que la mujer [su esposa] Teresa Mendoza está viva y escondida en Estados Unidos, pero, desgraciadamente, la investigación no siguió, está cerrada". Para Ari Telch ha sido una pérdida enorme, pero tiene la confianza de que algún día su querido familiar regrese. Cuando Jacobo Grinberg-Zylberbaum desapareció, tenía 47 años.

