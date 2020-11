Close

La mesa está lista en la casa de Adamari López para Acción de Gracias ¡y no le falta detalle! Flores en tonos pastel, velas, porcelana... La conductora presumió orgullosa el resultado final y demostró haber cuidado al milímetro cada detalle de esta cena tan especial. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este jueves, Día de Acción de Gracias, le ha tocado trabajar pero Adamari López no se queja. Al contrario, da gracias por tener un trabajo que disfruta y le permite estar en contacto con su amado público. A pesar del madrugón para acudir a su cita diaria con Telemundo, la conductora lo tiene todo bajo control y dejó casi todo preparado el día anterior. La mesa quedó de película con cada detalle cuidado al milímetro tal y como muestran las fotos del resultado final. Toni Costa y la empresa a cargo de hacer este trabajo fueron los encargados de mostrar a través de las redes cómo lucirá la mesa que reunirá a sus seres más queridos en esta noche tan especial. Image zoom Adamari | Credit: IG/Cool Corner Events Image zoom Adamari | Credit: IG/Cool Corner Events La puertorriqueña se decantó por los colores pastel y claros que conjugan a la perfección con el Nacimiento que instalaron en esa misma sala. Tonalidades cálidas y adornos elegantes para dar las gracias a todo lo bueno que tienen en sus vidas, principalmente la salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las flores ocupan un lugar muy especial en la mesa, se podría decir que la reinan con su perfume y presencia. Los centros fueron preparados con gran delicadeza durante horas por las personas encargadas de ello. Image zoom Adamari López La mesa ya está lista para que cuando llegue Adamari todo esté perfecto. Solo habrá que lucir sus mejores galas para dar las gracias por un año más de salud, trabajo y, sobre todo, mucho amor.

