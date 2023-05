La mesa caliente se pronuncia sobre el estado de salud de Myrka Dellanos La conductora informaba este lunes a través de las redes sociales que está hospitalizada. Sus compañeras, Giselle Blondet y Verónica Bastos, hablaron este martes en el show al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Myrka Dellanos; Giselle Blondet y Verónica Bastos | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images (x2) Myrka Dellanos se ha visto obligada a ausentarse de La mesa caliente (Telemundo). La periodista informaba este lunes desde su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores, sin dar muchos detalles que se encuentra ingresada en el hospital. "Viendo La mesa caliente desde mi habitación del hospital. ¡Cuánto quisiera estar ahí con ustedes!", escribía la conductora sin especificar el motivo detrás de su hospitalización. Este martes, durante la emisión del programa de entretenimiento que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 3 p. m., hora del Este, sus compañeras, se pronunciaron al respecto. Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Myrka no está con nosotras porque está un poquito enfermita, está en el hospital, pero se está recuperando y les manda a todos un beso", informó Giselle Blondet. "Beso que también te mandamos nosotras a ti Myrka. Te extrañamos mucho, te queremos mucho y sabemos que muy pronto vas a estar de regreso". Giselle Blondet Giselle Blondet | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Verónica Bastos también dedicó unas palabras a su compañera y amiga. Verónica Bastos Verónica Bastos | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Desde ayer ella en el hospital nos está viendo, así que desde aquí sabes que te estamos cuidando el changarro", expresó la periodista costarricense. "No leemos las noticias tan bonito como tú, pero hacemos nuestro mejor intento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras Myrka atiende su problema de salud en el hospital, el rostro millennial del programa, Alix Aspe, anunciaba este martes para sorpresa de todos su inesperada salida del show. "Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo", explicaba la presentadora mexicana a través de las redes sociales. La mesa caliente se transmite a las 3 p. m., hora del Este, por Telemundo.

