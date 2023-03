La mesa caliente celebra su primer aniversario: ¡Esto nos contaron sus presentadoras! La mesa caliente está de fiesta, celebrado su primer aniversario en la pantalla de Telemundo. Hablamos con sus presentadoras Myrka Dállanos, Giselle Blondet, Alix Aspe y Verónica Bastos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las presentadoras de La mesa caliente (Telemundo) celebran el primer aniversario del programa. Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe nos revelaron algunas sorpresas. "Vamos a estar celebrando todo el mes", dice Giselle Blondet. "Vamos a empezar una serie que es 'Devolviendo el cariño' para todos nuestros televidentes que nos han acompañado y apoyado. Ahí vamos a estar tomando el lugar por un día de algunas personas que nos ven. Vamos a estar como meseras, vamos a estar trabajando en una floristería, en una peluquería y en una tienda de ropa". Además, las cuatro irán a Nueva York al Today Show a promocionar el programa de La mesa caliente y hablar de la fuerza de las mujeres latinas. La buena vibra y química entre las presentadoras se refleja en pantalla. "Creo que cada una tiene algo importante que añadir a la vida de la otra", dice Blondet. "Tenemos a Alix en un punto en su vida donde está comenzando. Muchas de nosotras podemos recordar esos momentos de casarse, de tener la ilusión. Algún día va a tener a su primer hijo y lo vamos a vivir aquí todas nosotras. Gigi en su faceta de abuela, que yo todavía no he tenido esa bendición, pero la veo a ella y veo esa felicidad", dice sobre la actriz y presentadora puertorriqueña, quien tiene tres nietas. La mesa caliente Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) "A Verónica la conocía como 'la chismóloga', ella era periodista de entretenimiento y yo la veía como: 'yo no quiero que Verónica a mí me entreviste'", recuerda Myrka risueña. "Pero me doy cuenta de la parte sensible de ella. Cuando yo estoy enferma, Vero es la que me escribe, me pregunta: '¿cómo estas?'". Verónica Bastos respondió: "Con Myrka soy su fan de toda la vida y no me ha dado la entrevista todavía. ¡Algún día caerá! Yo quiero preguntarle tantas cosas. ¡Ella sabe lo que yo le voy a preguntar, por eso no quiere!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mesa caliente Credit: Cortesía de Telemundo "Si Dios nos puso aquí, es por que tenemos una misión", añade Bastos, quien quiere llevar su "mensaje de vida y de superación" a la audiencia.

