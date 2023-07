La mesa caliente aclara lo que en realidad sucedió entre William Levy y Samadhi Zendejas: "Una fuente muy cercana a la producción nos reveló que..." "Desde el inicio del programa hemos estado informándoles sobre algo muy importante que les vamos a decir el día de hoy", comenzó compartiendo Verónica Bastos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas y William Levy; Verónica Bastos | Credit: Instagram; Alexander Tamargo/Getty Images Los rumores de un supuesto romance entre William Levy y su compañera en la nueva telenovela de Telemundo Vuelve a mí, Samadhi Zendejas, comenzaron a correr como la pólvora a finales de junio, alentados por los mensajes de desamor que compartió entonces Elizabeth Gutiérrez en las redes sociales. Este viernes, desde el programa La mesa caliente (Telemundo), una de sus conductoras, Verónica Bastos, compartió una información "muy importante" al respecto. "Desde el inicio del programa hemos estado informándoles sobre algo muy importante que les vamos a decir el día de hoy", comenzó diciendo la periodista costarricense. Verónica Bastos Verónica Bastos, conductora de La mesa caliente | Credit: La mesa caliente William Levy Samadhi Zendejas y William Levy en las grabaciones de Vuelve a mí | Credit: Instagram Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas y William Levy en una escena de Vuelve a mí | Credit: Instagram Samadhi Zendejas "Y es que podemos confirmar en exclusiva que no hay ninguna relación amorosa entre el actor William Levy y su coprotagonista de la serie Samadhi Zendejas", informó. "Como recuerdan ustedes, hace unos días se les vio juntos en un hotel de la Ciudad de México mientras grababan la próxima serie de Telemundo. Una fuente muy cercana a la producción nos reveló que en realidad estaban en una cena con otros productores. Y toda la polémica empeoró cuando la pareja de William Levy, Elizabeth Gutiérrez, comentó que los culpables de la infidelidad son las amantes. Y ella recibió muchísimas críticas, me refiero a Samadhi, por haber hablado de este tema. Reiteramos, Samadhi Zendejas y William Levy únicamente son compañeros de trabajo". Laura Flores, quien comparte set de grabación con Levy y Zendejas en la telenovela de Telemundo Vuelve a mí, se encontraba como conductora invitada en el show. "Nadie mejor que nuestra Laura Flores, que es la mamá de William Levy en la serie, para platicarnos al respecto", comentó Bastos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo nada más te puedo decir que yo respeto mucho a mis compañeros, que William Levy es un actor muy profesional, igual que Samadhi. Todo el mundo estamos dedicados a nuestro trabajo. Yo no he visto nada y si lo hubiera visto no diría, pero la realidad es que no existe", dijo la actriz mexicana. "Todo el mundo estamos muy concentrados en nuestro trabajo y eso es lo más importante". Cabe mencionar que justo un día después, el sábado, Levy rompió el silencio a través de las redes sociales sobre su situación sentimental. ¡Mira todo lo que dijo aquí!

