Zulema Arroyo Farley, mejor conocida como la Medium latina estuvo recientemente en el programa Un nuevo día (Telemundo), donde pudo compartir con la audiencia del programa detalles de sus conexiones espirituales con algunos fallecidos. Una de las cantantes con las que pudo hablar fue Selena Quintanilla. Sin embargo, debido al tiempo que tuvo en el programa, no pudo contar lo que habló con Walter Mercado, por lo que acudió a sus redes sociales para contar todo. A continuación, algunos de los puntos que compartió Arroyo sobre su conversación con el astrólogo puertorriqueño. "Lo primero que se me presentó fue su mamá, francamente, y lo agradecido y feliz que el está de haber tenido la carrera que él tuvo porque duró más de lo que él hubiese imaginado". "Dejó mucho material hecho porque tenía mucha ayuda". "Me mencionó el nombre de Luis. Lo más que le dolió en su vida profesional es cuando lo descartaron de Univision". "Univision le pidió que usara horóscopos y escritos y no hacer material nuevo. Esto fue por un cambio en la gerencia del canal. Eso lo destrozó internamente". "Me habló de lo organizado que era. Me utilizó la palabra hoarder. Me dijo que él guardaba muchas cosas". "Su familia podrá vender una de sus propiedades". Mira el video completo para enterarte más. Las múltiples apariciones del espíritu de un hombre muerto en su apartamento en Manhattan hicieron que la autora y sobreviviente de sarcoma -un cáncer de los tejidos poco común- Zulema Arroyo Farley saliera del clóset y le revelara a su esposo sus habilidades síquicas para comunicarse con los seres queridos que dejaron este mundo. "Todos necesitamos un guía", asegura la puertorriqueña de 45 años, que hoy se hace llamar La Médium Latina y ha hecho lecturas en televisión en programas como Despierta América (Univision).

