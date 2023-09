'La Materialista' revela qué excompañera de La casa de los famosos será su dama de honor en su boda La cantante dominicana y su pareja Eury Matos se darán el 'sí quiero' a finales de año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Materialista La Materialista y su prometido Eury Matos | Credit: Instagram La Materialista La cantante dominicana Yameyry Infante, mejor conocida como 'La Materialista', fue una de las concursantes más queridas de la tercera temporada de La casa de los famosos, por lo que su próxima boda con Eury Matos se ha convertido en un evento muy esperado por muchos. La intérprete de éxitos como 'La chapa que vibran' y 'Taka Taka' y su pareja se darán el 'sí quiero' a finales de año. "Ya estamos en preparativos, ya estamos en diseño de vestido, ya tenemos el diseño de nuestra boda, es algo hermoso", contaba en una entrevista para La mesa caliente (Telemundo) sobre la celebración que será en República Dominicana. Pero, ¿será que sus excompañeros de La casa de los famosos estarán presentes en este día tan importante y especial para ella? La cantante fue preguntada al respecto en una reciente dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo desde su perfil de Instagram, donde puede presumir de tener más de 4 millones de seguidores. La Materialista La Materialista | Credit: Instagram La Materialista "¿A quiénes de tus excompañeros invitarás a tu boda de ensueño?", le preguntaron. La casa de los famosos Famosos de La casa de los famosos 3 | Credit: Telemundo A lo que 'La Materialista' respondió: "Algunos de ellos están en mi lista de invitados". La Materialista La Materialista y su prometido Eury Matos | Credit: Instagram La Materialista La exhabitante de la casa más famosa de la televisión hispana no quiso dar nombres, pero sí reveló quién de sus compañeras será su dama de honor. La Materialista y su prometido Eury Matos La Materialista y su prometido Eury Matos | Credit: Instagram La Materialista ¿Quién? La Materialista y su prometido Eury Matos La Materialista y su prometido Eury Matos | Credit: Instagram La Materialista "Dania [Méndez] será una de las damas de honor", compartió 'La Materialista'. La cantante y la influencer mexicana fueron muy amigas dentro del reality show de Telemundo, por lo que no es de extrañar que haya pensado en ella para ser su dama de honor. Dania Méndez Dania Méndez | Credit: Instagram Dania Méndez "Esperando la boda de ensueño con una novia de ensueño", escribió Dania desde su perfil de Instagram luego de ver que la cantante hizo pública la noticia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para conocer al resto de invitados, habrá que esperar un poquito más. Entre la boda y el disco 'La Materialista" está compaginando los preparativos de su boda con la preparación de su nuevo álbum. "Solo faltan muy pocas vacaciones", adelantó la cantante sobre su nuevo material discográfico. "Estoy superemocionada por cantarlas todas. Están brutal".

