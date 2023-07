La Materialista: "Mi hermano tiene cáncer. Para mí fue muy difícil salir [de La casa de los famosos] y encontrarme con esto" La exparticipante del exitoso reality show de Telemundo no pudo evitar llorar al hablar en una reciente entrevista del difícil momento que está viviendo en el terreno familiar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Materialista La Materialista en el programa Noche de luz | Credit: Noche de Luz Al salir de La casa de los famosos hace ya algo más de 2 meses, Yameyry Infante, conocida artísticamente como 'La Materialista', se topó de golpe con una dura realidad: el delicado estado de salud de su hermano. "Nunca supe nada ahí adentro. Si me lo hubieran dicho yo hubiese lamentablemente abandonado la casa porque la familia está primero que cualquier cosa. Me enteré al salir y fue difícil para mí. Fue muy chocante porque siempre hemos estado en los momentos difíciles, en los momentos difíciles siempre hemos estado el uno para el otro", ha contado ahora la intérprete de éxitos como 'La chapa que vibran' y ' Booty de goma' en una reciente entrevista para el programa de televisión dominicano Noche de luz. La exparticipante del exitoso reality show de la cadena Telemundo no pudo evitar que su rostro de llenara de lágrimas al hablar por primera vez en el espacio que conduce la presentadora dominicana Luz García sobre la enfermedad que sufre su hermano. Nunca supe nada ahí adentro. Si me lo hubieran dicho yo hubiese lamentablemente abandonado la casa porque la familia está primero que cualquier cosa. Me enteré al salir y fue difícil para mí — La Materialista La Materialista La Materialista en el programa Noche de Luz | Credit: Noche de Luz "Mi hermano tiene cáncer. Para mí fue muy fuerte el salir y encontrarme con esto. Yo me estaba volviendo loca cuando me enteré", reconoció 'La Materialista', quien ha estado volcada por completo desde entonces en la recuperación de su hermano. "Esta enfermedad es una enfermedad de familia", dijo. "El cuerpo que lo padece es el de él, pero la enfermedad es familiar y estamos echando la lucha. Y yo sé que con la voluntad de Dios la vamos a ganar. Dios es maravilloso, Dios es muy grande, siempre hemos sido una familia de fe y yo amo a mi hermano con toda mi alma". Esta enfermedad es una enfermedad de familia. El cuerpo que lo padece es el de él, pero la enfermedad es familiar y estamos echando la lucha — La Materialista SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista aseveró que cuando salió de la casa y vio a su hermano así "fue terrible". "Pero Dios es muy grande y yo soy una mujer de fe y para Dios no hay nada imposible". Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Estamos luchando. Él tiene muchas ganas de vivir — La Materialista "Lo primero que hice fue irme a España a estar con mi hermano. Duré allá 15 días… Desde que salí no he dejado de estar acompañándolo. Nosotros no hemos dejado de orar porque la medicina está haciendo su parte, pero yo creo que para Dios no hay nada imposible. Estamos luchando. Él tiene muchas ganas de vivir", señaló.

